Alineación del Real Madrid contra el Betis: Camavinga apunta a la titularidad en un once con cambios

El Real Madrid se mide al Betis este viernes y Álvaro Arbeloa realizará algún retoque en una alineación condicionada por las lesiones. Las bajas de Militao y Güler hasta final de temporada hacen que el técnico tenga que buscar soluciones; más clara es en el caso del brasileño, mientras que para el centro del campo se le abre un abanico mayor. Dean Huijsen formará en el eje de la zaga y todo apunta a que Eduardo Camavinga será el que aparezca en por el turco.

No serían los únicos cambios que podría haber en un equipo que buscará ante los verdiblancos coger el último tren por la Liga. El técnico del Real Madrid podría poner fin al culebrón con Carvajal, dándole minutos de inicio en lugar de utilizar a Trent. En el otro lateral, en el izquierdo, no se puede descartar que sea Mendy el encargado de frenar a Antony.

La principal variación estará en el centro del campo, donde Arbeloa tiene que suplir a Arda Güler. Aparecen tres opciones para entrar en el lugar del turco, que no se pudo ejercitar el jueves antes del último entrenamiento del Real Madrid para preparar el choque de La Cartuja y que, tras las pruebas realizadas, se confirmó que no podrá jugar ya nada de lo que resta de temporada con el conjunto blanco. No estará en los seis encuentros que quedan, pero sí que llegaría al Mundial con Turquía.

Camavinga, Thiago Pitarch y Brahim Díaz aparecen entre los candidatos a suplirle, con el francés partiendo con ventaja. Después de las críticas por lo sucedido en Múnich y de la bronca del Bernabéu, Camavinga tendrá opción de redimirse. Ya pidió perdón a la afición tras el encuentro frente al Alavés y, en esta ocasión, apunta a ser titular en la alineación del Real Madrid contra el Betis.

Posible alineación del Real Madrid ante el Betis

El Real Madrid tirará de un once reconocible pero con cambios ante el conjunto verdiblanco. El Betis buscará poner en jaque a los de Arbeloa, que tienen la última baza para subirse al tren de la Liga. No pueden fallar, por lo que el técnico salmantino tirará de un once de plenas garantías. En él entrarán dos cambios respecto al duelo del Alavés por obligación, pero no serán los únicos.

En portería, Andriy Lunin repetirá en ausencia de Courtois. El belga sigue lesionado y vuelve a ser una de las principales bajas del Real Madrid para el choque contra el Betis. Por tanto, el ucraniano volverá a ser de la partida bajo los palos del conjunto madridista.

En el centro de la defensa no hay ningún tipo de dudas. Dean Huijsen fue el encargado de suplir a Militao tras la lesión del brasileño y será quien aparezca junto a Antonio Rüdiger como pareja de centrales. En los dos laterales es donde puede haber cambios, con Carvajal y Mendy entrando por Trent Alexander-Arnold y Álvaro Carreras.

En el centro del campo estará Tchouaméni, con Fede Valverde por delante y la principal duda: el sustituto de Güler. Sería Camavinga el encargado de cubrir la posición del turco. Como enganche, Bellingham. Por último, no hay dudas en un ataque con Vinicius desatado y Mbappé en busca de abrochar el Pichichi.