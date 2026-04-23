Arbeloa: «Carvajal es fundamental para nosotros y para la Selección también debe serlo»

Dos días después de la victoria ante el Alavés, Álvaro Arbeloa volvía a aparecer en rueda de prensa, esta vez para analizar el partido contra el Betis de este viernes. Aunque poco se habló del conjunto verdiblanco en la sala de prensa de Valdebebas, donde el protagonista fue Dani Carvajal, después de las últimas declaraciones del técnico del Real Madrid. En esta ocasión, el salmantino ha defendido la figura del capitán, señalando que «está preparado para ir al Mundial, lo está haciendo francamente bien, es fundamental para nosotros».

«Mi respuesta del otro día fue seguramente bastante cortante y bastante seria. Encontré la pregunta fuera de lugar. No era en base a Carvajal, que podéis mirar cómo he hablado de él, delante de vosotros o delante de los jugadores», ha explicado sobre Carvajal.

También ha ensalzado su figura y ha dejado claro que no tiene nada personal contra él: «Ha demostrado que está preparado para ir al Mundial, lo está haciendo francamente bien, es fundamental para nosotros. Lo es en el campo y fuera del campo y creo para la Selección también debe serlo. No es sólo una leyenda del Real Madrid, también es el canterano más importante en la historia del club».

De hecho, Arbeloa ha dejado claro que «siempre» ha «tenido una buena relación» con Carvajal, desde que compartían vestuario. «A pesar de compartir esa posición siempre le he tratado con cariño, respeto y le he ayudado. Si alguien piensa que hago las alineaciones por motivos personales… me cuesta pensar que alguien no lo haga por motivos futbolísticos», ha señalado.

Sobre el motivo por el que juega Trent por delante de Carvajal, el técnico ha señalado que «es muy fácil», puesto que «sólo puedo poner a once jugadores». «Estoy siendo injusto con los que no juegan», ha puntualizado. Además, ha destacado que, sobre la renovación del lateral,

«Lo que te he dicho mi objetivo es que el Real Madrid gane cada partido y son fundamentales. Creo que debemos de ser profesionales con el escudo y estar al 100% hasta el último día», ha apuntado.

También ha hablado sobre la motivación de los jugadores: «Creo que mi mayor objetivo no tiene que ser la motivación del Real Madrid. Un jugador del Real Madrid tiene una autoexigencia grande. Mi mayor objetivo tiene que ser prepararles para lo que vamos a tener delante y tener una idea de juego clara. Los que tenemos enfrente tienen una motivación especial al jugar contra el Real Madrid».