Arbeloa, maestro de campeones: 10 de los ganadores de la Youth League brotaron a sus órdenes en el Infantil A

El Real Madrid se proclamó campeón de la UEFA Youth League el pasado lunes en Lausana con una generación de 2007 como protagonistas, con Álvaro López como director de orquesta y con Álvaro Arbeloa en el recuerdo como maestro de estos campeones. El actual entrenador del primer equipo inició su periplo como técnico en La Fábrica de la mano de esta generación de futbolistas que han hecho historia.

Álvaro Arbeloa comenzó su etapa como entrenador en la cantera del Real Madrid en el año 2020 con el Infantil A. Habían pasado pocos meses del duro confinamiento y seguíamos en plena pandemia. De hecho, las categorías no profesionales jugaban con mascarilla. Y así jugó el equipo de AA. Pocos meses antes, en agosto, el Juvenil de Raúl ganaba la primera Youth League en la historia del club.

En el mes de noviembre de 2020, Arbeloa dirigió su primer partido como entrenador en La Fábrica con el Infantil A. El resultado fue un 5-0 al Getafe B con doblete de Daniel Yáñez, gran protagonista seis años después de la actual Youth League ganada por el Real Madrid.

Un Infantil A del Real Madrid en el 2020 con Arbeloa de primer entrenador y Álvaro López como segundo. El actual entrenador del Juvenil A, campeón de la Youth League, creció con el míster del primer equipo y con diez chavales. Diez campeones de la Youth estaban en aquella plantilla: Daniel Yáñez, Diego Aguado, Liberto, Carlos Díez, Beto, Viega, Gascón, Melvin, Álvaro González y Javi Navarro.

Arbeloa y la primera semilla de la Youth League conquistada

Por lo tanto, esta Youth también tiene mucho de Arbeloa en el crecimiento de una generación que ha hecho historia. Tanto por sus chicos como por el míster, Álvaro López, segundo del otro Álvaro hace seis años. También hay que recordar que Arbeloa el año pasado era entrenador del Juvenil A y hasta hace muy poco dirigía a algunos de estos chicos a los que también tuvo en la primera mitad del curso con el Castilla.

Mención especial para los campeones Daniel Yáñez y Diego Aguado. Los dos crecieron con Arbeloa en el Infantil A, jugaron con él en el Juvenil, dieron el salto al Castilla y esta misma temporada debutaron en el Santiago Bernabéu con el primer equipo. Todo de la mano de Arbeloa, un entrenador que también ha puesto su granito de arena para que el club pueda levantar la segunda Youth League de su historia. La pudo ganar él como técnico del Juvenil A, pero la suerte no acompañó. Ahora todos sonríen en La Fábrica.