Una generación de oro que pide paso en el Real Madrid

La generación de 2007 del Real Madrid culminó el pasado lunes su etapa juvenil de la mejor manera posible, logrando levantar la ansiada Youth League que el club llevaba seis años buscando repetir. Lo logró una generación de niños de oro comandada primero por Julián López de Lerma y luego por Álvaro López. También pasaron por las manos de Álvaro Arbeloa. Ahora piden paso en el primer equipo.

Lo que ocurrió en Lausana el pasado lunes por la noche ya es historia del Real Madrid. La Fábrica volvió a demostrar por qué es la mejor cantera del mundo. El Juvenil A del equipo blanco venció al Brujas en la tanda de penaltis y se hizo con el segundo trofeo de su historia. Un día de alegría inmensa en la entidad blanca.

Una generación nacida de 2007 que ha demostrado ser de oro dentro de la cantera del Real Madrid. Llevan muchos años creciendo juntos y quemando etapas. Y también acumulaban muchos años buscando este título y cayendo de manera cruel antes de tiempo. Ahora piden paso y merecen una oportunidad.

Pero el futuro le tenía guardado el mejor final posible a esta generación de oro con la Youth League en el último escalón de su formación juvenil. Un equipo que ha demostrado en cada partido lo que es el Real Madrid con una Final Four en Lausana de puro carácter, con dos tantas de penaltis históricas donde el héroe fue sin duda un Javi Navarro estelar, deteniendo cinco penaltis entre los dos encuentros.

La generación de 2007 es oro para el Real Madrid

Javi Navarro una de las perlas de oro de esta generación en el Real Madrid. El portero madridista del Juvenil A ha demostrado su tremenda calidad bajo palos en el momento más determinante del curso. Cuando la pelota quema, él apareció para hacer campeón a su equipo. Pero esta generación tiene a muchos niños de oro.

Unos niños que crecieron de la mano de Arbeloa. Como es el caso, por ejemplo, de Diego Aguado o Daniel Yáñez. Dos talentos que apuntan muy alto y que piden paso en el primer equipo. Los dos han debutado ya con los mayores este curso. Lo de Aguado, de central o lateral, es una cosa muy seria. Un defensa con unas cualidades impresionantes que sabe lo que es jugar en el mejor club del mundo. Tiene el don para jugar en la élite. Igual que lo tiene el extremo gaditano, de lo mejor en la final. Un atacante escurridizo entre líneas y con una capacidad increíble para el regate en pocos espacios. Otro que tiene el talento en sus botas de manera innata.

Y es que esta generación de 2007 deja muchos nombres en el Real Madrid. Muchos de ellos ya los conoce el gran público gracias a disputar minutos con el primer equipo. Cestero, Valdepeñas, Joan Martínez o incluso Thiago Pitarch, parte de esta generación también. Sin olvidar a Roberto Martín, lesionado y que se quedó sin jugar esta final. Jugadores con una tremenda calidad que van demostrando que están preparados para cotas mayores.

Pero es que hay chicos que vienen empujando fuerte por detrás y que han derribado la puerta. Alexis Ciria y Jacobo Ortega ya están consolidados en el Castilla y en este Juvenil A han sido dos piezas fundamentales. Un extremo de calidad y gran remate, y un nueve puro que el primer equipo necesita como el comer. Los dos han demostrado tener calidad para mucho más en los últimos meses.

No hay que olvidarse tampoco de jugadores importantes en este equipo como Liberto, Mario Rivas, Lezcano, el capitán Carlos Díez o Fortea. Chavales con una calidad impresionante que tienen talento y carácter suficiente para dar el salto en un futuro cercano. Recordando, por supuesto, a los dos técnicos que han comandado este barco, como son Álvaro López y Julián López de Lerma. Dos entrenadores con menos nombre mediático y que en silencio han hecho historia en La Fábrica con mucho trabajo y un talento especial.