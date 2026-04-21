Courtois y Lunin se rinden a Javi Navarro tras ser el héroe de la Youth League: «¡Otra vez, bravo!»

Thibaut Courtois y Lunin, los dos porteros del primer equipo del Real Madrid, utilizaron sus redes sociales para felicitar el pasado lunes por la noche a Javi Navarro y a la plantilla del Juvenil A por su gran partido en Lausana y por levantar la segunda Youth League en la historia del club. Un título histórico.

«¡Otra vez!», celebró Courtois en sus redes sociales tras las dos paradas de Javi Navarro en la tanda de penaltis para darle la Youth League al Real Madrid. El portero belga hacía referencia a que días antes, el canterano madridista también detuvo otros tres penaltis en la tanda de semifinales contra el PSG.

«Grande, Javi Navarro», añadió Courtois felicitando también a todo el equipo por esta Youth League histórica. Lunin también felicitó al canterano madridista: «¡Bravo!».

Un gran detalle de los dos porteros del Real Madrid hacia su canterano, que a día de hoy es uno de los grandes nombres propios dentro de la cantera gracias a sus grandes actuaciones en la Final Four de la Youth League. Esta temporada ya sabe lo que es ir convocado con el primer equipo en varias ocasiones y este martes contra el Alavés en el Bernabéu es muy probable que repita.

Fueron dos de las reacciones de la primera plantilla, pero hubo más. Dani Carvajal fue de los primeros en felicitar al Juvenil A y celebrar el triunfo de La Fábrica con esta histórica Youth League. También Arbeloa reaccionó con un corazón blanco al post de «campeones». Y es que el técnico madridista ha dirigido a muchos de estos chavales. También futbolistas como Huijsen, Arnold o Carreras celebraron el triunfo. También un Thiago Pitarch que es parte de esta plantilla que hizo historia en Suiza.