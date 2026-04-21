Emociona con verlo: así vivió la cantera del Real Madrid la conquista de la Youth League

La conquista de la Youth League fue una gesta histórica, marca de La Fábrica. Más allá de ganar el segundo título europeo en su historia, el club blanco quiso arropar desde Valdebebas a los de Álvaro López y dejaron una imagen emocionante de todos los niños de la cantera del Real Madrid celebrando los goles y la conquista del trofeo con el sueño de que en el futuro sean ellos sus sucesores.

Aunque el equipo jugó en Suiza, en el Real Madrid no querían dejar solos tanto al equipo como a los familiares y trasladados. Es por ello que en la escuela madridista instalaron una pantalla gigante para seguir el partido. Un momento muy emocionante que el club quiso compartir en su canal de televisión, mostrando tanto la celebración del gol de Jacobo como la tanda de penaltis donde Javi Navarro se puso la capa de héroe.

Tras ganar la Youth League, toda la cantera acabó saltando de emoción, orgullosos de sus ‘hermanos mayores’ y uniéndose a la celebración a pesar de estar a miles de kilómetros de ellos. Una imagen que demuestra la gran unidad que existe en el madridismo y el arropo que hay cuando se juegan finales de tal magnitud.

😄🙌 Así vivieron los equipos de la cantera la conquista de la Youth League pic.twitter.com/1uWLuLgOvf — 🆁🅼🅲🅵🅃🄴🄰🄼🆙 (@RMCFTeamUp) April 20, 2026

Una generación de oro que enorgullece al Real Madrid

Después de seis años sin ganar la Youth League, esta nueva gesta pone de nuevo el foco en la grandeza y el potencial que hay en la cantera del Real Madrid. Unas generaciones que llegan pisando fuerte con el sueño de jugar algún día en el Santiago Bernabéu con el primer equipo: «Han dejado huella en la cantera; son futbolistas con un talento increíble y una dedicación extraordinaria que encarnan a la perfección los valores del Real Madrid. Estamos muy orgullosos de ellos, sobre todo porque se lo merecen de verdad», confesó Álvaro López.

«Una generación se merece esto desde hace tiempo, este tipo de alegría», dijo Jacobo, autor del gol. Ahora, las generaciones venideras ya trabajan con algún día pasar de espectadores a protagonistas, prueba del hambre que se instala desde que son pequeños para llegar algún día a lo más alto en el Real Madrid.