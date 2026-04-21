El Castilla jugará la semifinal de la Premier League International el martes 28 de abril

El Real Madrid Castilla disputará las semifinales de la Premier League International Cup el próximo martes 28 de abril contra el Dinamo de Zabreb. Se disputarán en el The Laithwaite Community Stadium, situado en Woking, muy pegado a Londres. El ganador se mediría en la gran final al vencedor del otro duelo entre la Real Sociedad B y el Borussia Dortmund.

Momento histórico el que está viviendo la cantera del Real Madrid. Tras la consecución de la UEFA Youth League del Juvenil A, es el Castilla ahora el que busca en esta recta final de curso otros dos hitos históricos para La Fábrica. Uno de ellos sería el ascenso a Segunda División. Muy complicado, pero se peleará hasta el final por intentar entrar en los playoffs. El segundo es la ilusionante competición de la Premier.

El Castilla está disputando en esta campaña la Premier League International Cup por primera vez en la historia. Y lo está haciendo con gran nota. El equipo venció en cuartos de final Manchester United en Old Trafford con una remontada espectacular y disputará la semifinal del torneo.

Está a solamente dos pasos de ganar un título que el club nunca ha ganado. La semifinal y la final se juegan a partido único, y ambos en Inglaterra, a pesar de que el rival sea el Dinamo de Zagreb. De hecho, no queda ningún equipo inglés vivo en el torneo. Dos españoles, un alemán y un croata.

La semifinal entre el Castilla y el Dinamo de Zagreb se disputará el próximo martes a las 20:00 horas (horario peninsular). Se disputará solamente tres días después del duelo contra el Talavera en Primera Federación y unos días antes del encuentro ante Unionistas en Valdebebas. Al equipo de Julián López de Lerma le quedan cinco finales para terminar el curso regular y es quinto clasificado, en puestos de playoffs, con 50 puntos. El noveno está a dos puntos, pero los blancos están a dos del tercero. Todo muy apretado para luchar por el ascenso.