El cariñoso mensaje de Julián López a Valdepeñas tras su error con el Castilla: «Hay que reforzarlo…»

Julián López de Lerma compareció ante los medios de comunicación en la sala de prensa de Valdebebas para analizar el empate de su Real Madrid Castilla contra Osasuna B. Un empate ante un equipo que jugó con diez jugadores todo el primer tiempo y adelantándose en el marcador. De hecho, el primer filial blanco sigue sin ganar con él en el banquillo. El técnico blanco también quiso mandarle un cariñoso mensaje de apoyo a Valdepeñas tras su error en el partido.

«Está claro que no es el resultado que queríamos. Sobre todo por como habíamos acabado la primera parte, creo que estábamos ante una situación para seguir ganando en casa. Pero bueno, otra vez un error nos ha penalizado con un gol en contra. Estamos sumando muchos errores que nos están penalizando bastante. Y luego en el último tramo no lo hemos hecho de la mejor manera ni con el acierto que queríamos. Lo hemos intentado hasta el final. Pero no ha sido nuestro mejor partido a nivel individual de acierto», comenzó señalando Julián López sobre el empate del Castilla.

Julián López le mandó un cariño mensaje a Valdepeñas en rueda de prensa tras su error con el Castilla: «Hay que reforzarlo. Está claro que hay mucha juventud y estos errores pueden pasar. Está claro que en estas categorías los errores te penalizan bastante más que cuando has estado en categorías inferiores. Y a Valde sobre todo hay que enseñarle. Estos errores al final te enseñan y te preparan para lo que le viene en el fútbol profesional. Es bueno entre comillas para su formación, pero a partir de ahora a muerte con Valdepeñas y con el resto de jugadores que cometan errores. Estamos con ellos para enseñarles, para ayudarles y para que esos errores no se vuelvan a cometer. Y para prepararlos para el futuro como siempre decimos. Pero con él hasta el final».

Julián López también habló sobre la mala racha del Castilla desde su llegada: «No hemos conseguido todavía ganar y está claro que tenemos que… es una suma de que nos están penalizando mucho los errores individuales y nos castigan mucho en contra. Y eso hace que ganar partidos no sea tan fácil. Pero creo que la dinámica y la meta y la idea está ahí. Solamente falta que podamos llegar a hacerlo un poco mejor y nos acerque a la victoria. Hoy creo que era un partido para haberlo ganado y no ha podido ser. Sin ese error de Valde estaríamos hablando de un partido totalmente distinto y no estarías haciendo esta pregunta. La meta y el porqué es a veces demasiado contextual»