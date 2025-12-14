Quién es Víctor Valdepeñas, el futbolista que debuta con el Real Madrid en el partido ante el Alavés

Víctor Valdepeñas es la gran novedad de la alineación del Real Madrid para el encuentro que enfrenta a los blancos contra el Alavés en Mendizorroza. Xabi Alonso tiene a sus tres laterales izquierdos fuera de la convocatoria, ya que Álvaro Carreras y Fran García están sancionados, mientras que Mendy está lesionado. Por lo tanto, el vasco se ha decantado por el canterano, que se estrena con el primer equipo madridista en un encuentro donde el donostiarra se juega su futuro.

Valdepeñas es un jugador que llegó a la cantera del Real Madrid en la temporada 18/19 para formar parte del Infantil B, y aunque luego se marchó al Leganés, volvió en la 22/23 para desde el Juvenil C ir subiendo escalones hasta consolidarse en esta campaña en el Castilla a las órdenes de Arbeloa. Antes, Víctor Valdepeñas había estado en la AD Villa Rosa y el Rayo Vallecano

Con el Real Madrid Castilla de Álvaro Arbeloa, y dadas las circunstancias, ha jugado este tiempo como central acompañando a Joan Martínez desde que se ganó una titularidad incuestionable. Pero su puesto de origen es ese lateral izquierdo en el que ahora Xabi Alonso le necesita en el primer equipo.

Valdepeñas es un jugador rápido y con buen golpeo, hablan maravillas de él en La Fábrica, y apunta a tener un gran futuro en esa posición. En Vitoria le llegará su gran oportunidad con el primer equipo en un partido de urgencias donde la victoria es vital para el Madrid.

Valdepeñas, nacido en 2006, debuta con el primer equipo del Real Madrid con 19 años. El futbolista, nacido en Madrid, juega de defensa, posición en la que Xabi Alonso le pone para este trascendental encuentro ante el Alavés en Vitoria. Esta temporada, Víctor Valdepeñas es un fijo en el Real Madrid Castilla que entrena Álvaro Arbeloa.