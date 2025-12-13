Alineación del Real Madrid contra el Alavés: Valdepeñas apunta a titular y Xabi espera a Mbappé

La alineación del Real Madrid para el encuentro contra el Alavés presenta varias novedades. La principal se encuentra en el lateral izquierdo, donde Valdepeñas apunta a ser titular. Por otro lado, Xabi Alonso esperará a Kylian Mbappé hasta el último momento. Trent Alexander-Arnold, Carvajal, Militao, Alaba, Mendy y Camavinga se pierden el partido por lesión, mientras que los sancionados son Álvaro Carreras, Fran García y Endrick.

En la portería estará Courtois. En el lateral derecho formará Valverde, mientras que en el izquierdo jugará Valdepeñas, salvo sorpresa. La pareja de centrales estará formada por Asencio y, en principio, Huijsen, que regresa tras lesión. Rüdiger apunta a descansar.

En el centro del campo, Tchouaméni es un fijo, con Bellingham y Arda Güler por delante. En ataque, lo normal es que Rodrygo parta desde la derecha y Vinicius desde la izquierda, mientras que la duda estará en la posición de delantero centro. Si Mbappé está en condiciones, será titular; en caso contrario, su puesto lo ocupará Gonzalo.

Valdepeñas es el elegido

Valdepeñas llegó a la cantera del Real Madrid en la temporada 2018/19 para formar parte del Infantil B y, aunque posteriormente se marchó al Leganés, regresó en la 2022/23. Desde entonces, ha ido subiendo escalones desde el Juvenil C hasta consolidarse esta campaña en el Castilla, a las órdenes de Arbeloa.

Con el Castilla, y dadas las circunstancias, ha actuado en este tiempo como central, acompañando a Joan Martínez desde que se ganó una titularidad indiscutible. Sin embargo, su posición natural es la de lateral izquierdo, el puesto en el que ahora Xabi Alonso necesita su concurso en el primer equipo. Se trata de un jugador rápido y con buen golpeo, del que hablan maravillas en La Fábrica y que apunta a tener un gran futuro en esa demarcación. En Vitoria tendrá su gran oportunidad con el primer equipo, en un partido de urgencias en el que la victoria es vital para el Real Madrid.

Posible alineación del Real Madrid

Esta podría ser la alineación del Real Madrid para el encuentro que enfrenta a los blancos contra el Alavés: Courtois; Valverde, Asencio, Huijsen, Valdepeñas; Tchouaméni, Bellingham, Arda Güler; Rodrygo, Vinicius y Mbappé o Gonzalo.