Álvaro Carreras, sancionado para el partido ante el Alavés, disfruta del WOW de Topuria en Madrid

Álvaro Carreras estuvo presente este sábado en el WOW25 de Ilia Topuria y Cristiano Ronaldo en Madrid. El lateral del Real Madrid aprovechó para acudir con sus amigos a este gran espectáculo de Artes Marciales Mixtas ya que no podrá viajar con el primer equipo a Vitoria por sanción. Dos partidos le cayeron tras su expulsión contra el Celta, por lo que tampoco podrá medirse al Sevilla la semana que viene en el último partido del año.

Un evento único para cerrar un año histórico de crecimiento, emoción y auténticas batallas dentro de la jaula con la asistencia de importantes invitados: representantes institucionales y del mundo cultural y deportivo.

Arturo Valls, Óscar Casas, Joel Sánchez, Aleksander Topuria, Omar Montes, Arce, Alex Fidalgo, Dani Muriel, Candela Serrat o Martín Barreiro fueron algunas de las personalidades que también acudieron a este gran evento en Madrid, además de representantes del mundo político.