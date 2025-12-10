El Comité se ceba con el Real Madrid: dos partidos de sanción a Carreras, Endrick y Carvajal

El Comité de Disciplina se ha cebado contra el Real Madrid en sus sanciones. Tras sus expulsiones del pasado domingo en el duelo ante el Celta de Vigo, Álvaro Carreras, Endrick y Dani Carvajal han sido castigados con dos partidos. Así, estos tres jugadores se perderán los últimos dos duelos de Liga de este año 2025: ante el Alavés en Mendizorroza y contra el Sevilla en el Bernabéu.

Los tres -Carreras, Endrick y Carvajal- fueron expulsados durante el encuentro de Liga ante el Celta, perdido por el Real Madrid, pero los tres por motivos diferentes. Carreras, según puso el árbitro Quintero González en el acta, vio la tarjeta roja por decirle «eres malísimo». Endrick fue por protestar desde el banquillo y Carvajal por también criticarle en el túnel de vestuarios.

Así, el Comité recoge que Carreras, Endrick y Carvajal son sancionados con dos partidos, mientras que Fran García es castigado con uno por su tarjeta roja (por doble amarilla) en ese mismo encuentro ante el Celta.

En concreto, Álvaro Carreras es sancionado con dos partidos de suspensión por «actitudes de menosprecio o desconsideración hacia los/as árbitros/as, directivos/as o autoridades deportivas, con multa/s accesoria/as en aplicación del artículo 52 CD».

A Endrick se le pone también dos partidos por «protestas al/a la árbitro/a, principal, asistente o cuarto árbitro/a, con multa/s accesoria/as en aplicación del artículo 52 CD». A Carvajal, que está lesionado, se le colocan también dos encuentros de sanción por «actitudes de menosprecio o desconsideración hacia los/as árbitros/as, directivos/as o autoridades deportivas, con multa/s accesoria/as en aplicación del artículo 52 CD».

Así, los tres jugadores no estarán ni en el encuentro ante el Alavés en Vitoria (este domingo, a las 21:00 horas) ni contra el Sevilla en el Bernabéu (siguiente sábado, también a las 21:00), último partido de este 2025.

Además, en las sanciones de la semana, se recoge todas las amarillas sacadas, entre ellas la de Xabi Alonso.