Show de Quintero González en el Bernabéu: se vuelve loco, saca cinco tarjetas y expulsa a tres madridistas

Alejandro Quintero González quiso su cuota de protagonismo en el Real Madrid-Celta. Había pasado prácticamente desapercibido en un encuentro que los blancos perdían por 0-1, hasta que cortocircuitó. Le mostró dos amarillas consecutivas a Carreras por protestar para dejar a los de Xabi Alonso con nueve, le enseñó otra tarjeta a Valverde –capitán– por pedirle explicaciones y otra cartulina a Rodrygo por encararse con él. Además, echó también a alguien del banquillo madridista. Todo esto, cuando el conjunto blanco estaba completamente desquiciado.

Eso sí, aparentemente, la acción que desencadena todo, no parece ser para tanto. Carreras, cuando el balón lo pone en juego Rüdiger tras una falta, hace un gesto de desconsideración con la mano. El colegiado para el juego, se lleva la mano al bolsillo y le saca la amarilla. El lateral del Real Madrid vuelve a protestar haciendo otro gesto con los brazos y, sin pensárselo, le muestra la roja.

Entonces el Real Madrid se vuelve también loco, con parte de razón. Valverde, el único con autoridad para dirigirse al árbitro, por su condición de capitán, le pide explicaciones y es amonestado. Rodrygo, totalmente fuera de sí tras la expulsión de su compañero se encara con él. El brasileño se arriesga en ese momento a dejar a su equipo con ocho jugadores, pero Quintero González no le expulsa, dejando su protesta sólo en amarilla, aunque mereció mayor castigo que la de Carreras.

Ante esto, se dirige al banquillo del Real Madrid y enseña una tarjeta más, en esta ocasión roja, para uno de los asistentes de Xabi Alonso, que se encontraba detrás de Chendo. En total, la acción se resuelve con cinco tarjetas y dos expulsiones, que sumada a la de Fran García, que también vio la roja por doble amonestación en el 64′, deja un saldo de tres rojas para los blancos.

La actuación de Quintero, lejos de ser determinante e influir en el resultado, sí que perdió los papeles en la acción en la que expulsa a Carreras. Xabi Alonso fue muy claro al hablar del colegiado: «Nos han desquiciado las actuaciones del árbitro, la tarjeta a Álvaro… tenía muchas ganas, el arbitraje ha sido muy malo, las pérdidas de tiempo, en general no me ha gustado este arbitraje».