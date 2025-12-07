Xabi Alonso: «Nos han desquiciado las decisiones del árbitro»

Xabi Alonso atendió a los medios de comunicación tras la derrota del Real Madrid frente al Celta en el estadio Santiago Bernabéu. Los blancos se quedan a cuatro puntos del Barcelona, que le ha sacado nueve puntos desde el Clásico. Los madridistas acabaron el encuentro con nueve jugadores tras las expulsiones de Fran García y Álvaro Carreras.

Xabi comenzó analizando la situación del equipo: «Todos estamos enfadados. No era el partido que queríamos. Desde el inicio, esa lesión de Militao, nos ha hecho daño. No ha salido el partido que queríamos. Hay que intentar pasar página. Son sólo tres puntos, queda mucha Liga y el miércoles tenemos el partido contra el Manchester City para reaccionar».

«El partido estaba planteado para jugar con buen ritmo. Estamos sufriendo mucho con las lesiones. La de Militao es muy importante. La reacción llegó con uno menos, cuando lo hemos intentado. Son tres puntos, duele y el miércoles hay que enseñar otra cara», añadió.

Sobre si tiene fuerzas para sacar esto adelante, fue claro: «Todos unidos, sabiendo que esto es fútbol y que podemos revertir la situación. Un partido en casa se puede tener, pero hay que mirar hacia delante. Las derrotas en este club duelen muchísimo pero hay que mirar hacia delante. El miércoles tenemos la mejor oportunidad para quitarnos este mal sabor de boca».

«Nos jugamos tres puntos de Champions. Queremos dar un buen nivel y jugar un gran partido», comentó sobre el encuentro contra el Manchester City. Xabi Alonso también se quejó de la actuación arbitral, que dejó a su equipo con nueve jugadores: «Nos han desquiciado las decisiones del árbitro. La tarjeta a Álvaro también es muy discutible, con muchas ganas. El arbitraje no me ha gustado».

«Nosotros pensamos en lo siguiente. El momento después de la derrota en casa duele, pero tenemos que mirar hacia delante juntos. Representando al club que representamos. Con orgullo y la exigencia necesaria para mirar hacia delante», aseguró.

«Todos asumimos la culpa, porque estamos juntos en los momentos buenos y en los no tan buenos», dejó claro. «Es responsabilidad de todos. De jugadores y cuerpo técnico. Asumir el querer hacer las cosas bien. Los tres puntos que se nos han ido hoy son importantes, pero no decisivos», añadió.

«Franco está recuperando la forma y cada vez está más cerca de poder jugar. Dani, con el cambio de Militao, hemos optado por jugadores más ofensivos. Claro que cuenta, por ahora», explicó sobre Ceballos y Mastantuono.

«Las tenemos que buscar porque son situaciones a las que nos enfrentaremos muchas veces. Cuando hemos estado con 10 hemos generado más ocasiones, pero es cosa de ir buscándolas y trabajándolas», comentó.

Sobre la identidad del equipo, fue claro: «Se nos acumulan las lesiones. Falta la continuidad. El equipo quiere competir y construir bases, independiente de momentos buenos y no tan buenos».