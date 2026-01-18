El nuevo entrenador del Castilla elogia a Arbeloa: «Es un entrenador fantástico y ha hecho un trabajazo»

Julián López de Lerma compareció en la sala de prensa del estadio Alfredo di Stéfano tras su primer partido como entrenador del Real Madrid Castilla después de sustituir a Arbeloa a principios de semana. Un amargo debut tras empatar a uno en Valdebebas contra el Mérida y ver cortada la gran racha del equipo en casa.

«Primera semana con grandes cambios. Una semana diferente donde el primer equipo tenía un partido importante. Quitando eso, la llegada ha sido fantástica. Los jugadores tienen unas ganas de trabajar geniales, las mismas que tenían con Álvaro, que la verdad que nos ha dejado un grupo de trabajo muy bueno. Han hecho una primera vuelta muy buena. Respecto al partido, nos quedamos un poco insatisfechos con el punto. Teníamos en frente un buen rival que nos lo ha puesto complicado. En nuestra mentalidad siempre está el ganar. El final de partido no ha sido como queríamos», comenzó señalando el nuevo mister del Castilla.

Sobre su relación con Arbeloa: «Con Álvaro he tenido una gran relación en estos dos años. El año pasado y este, con esa relación Juvenil A-Castilla, y ahora Castilla-primer equipo, siempre ha sido muy buena. Hemos tenido relación directa, a él le gusta conocer a todos los jugadores de la cantera y los tiene dominados. Una de nuestras premisas ahora es ayudar al primer equipo al máximo. Cuantos más jugadores puedan subir, estaremos encantados. Álvaro es un entrenador fantástico, creo que lo ha demostrado años atrás en la cantera. Lo que hemos hablado se queda dentro de los despachos. Pero ha sido todo facilidades».

Julián López sobre la presión de subir al Castilla: «Llevando el escudo que llevo, la verdad que la obligación es la misma. Es ganar. Estamos en el Castilla. La exigencia es siempre alta. Evidentemente de si estamos en playoff, el objetivo es el mismo. Tenemos también una gran labor formativa con los chicos».

Más sobre Arbeloa: «Nos ha deseado suerte y nos ha mostrado toda su confianza. Han hecho un trabajazo en la primera vuelta. Intentaremos mantener la exigencia y el rendimiento. Creo que tenemos una plantilla fenomenal y que han demostrado mucho talento. Esperemos que el entrenador no tenga mucha incidencia en esto. Daremos nuestras pinceladas. El grupo está muy consolidado y tienen las ideas muy claras».