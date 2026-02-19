Thiago Pitarch, la apuesta de Arbeloa que se cuece a fuego lento

En apenas trece meses, Thiago Pitarch ha pasado de debutar en partido oficial con el Juvenil A a hacerlo con el primer equipo del Real Madrid. Un camino que ha recorrido de la mano de Álvaro Arbeloa, su principal valedor en la cantera y el que ha apostado por él en su meteórico ascenso dentro de la estructura del club. El técnico salmantino le felicitó públicamente tras su estreno ante el Benfica en la ida del playoff de la Champions League. «A por muchos más, bestia», comentó Arbeloa en una publicación de Thiago Pitarch en Instagram.

El debut del mediocampista no fue en un escenario cualquiera. Lo hizo en un Estadio da Luz muy hostil tras el incidente posterior al gol de Vinicius y con el Real Madrid necesitado de balón para enfriar el partido en el tiempo de descuento. El hispano-brasileño no dudó en ofrecerse, dar alternativas a sus compañeros y mostrar que no le pesaba el escenario. Arbeloa pudo optar por la alternativa más sencilla en términos de jerarquía, dar entrada a un Dani Ceballos con más peso en el vestuario y experiencia; pero decidió refrendar su apuesta por un Pitarch con el que ha ascendido desde el Juvenil A al Real Madrid en menos de un año.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de thiago pitarch (@thiiaago_8)

El avance del fuenlabreño en ‘La Fábrica’ ha sorprendido, por su premura y por no ser un futbolista que estuviera en el radar de los grandes talentos de la cantera. Arbeloa le rescató del Juvenil B en enero de 2025 para convertirle en un fijo en el Juvenil A. En verano dieron juntos el salto al Castilla, donde el técnico se asentó como un futurible al banquillo del primer equipo y Pitarch formó un centro del campo de muchos quilates junto a Cestero y Manuel Ángel, que también han debutado con los ‘mayores’. Pese a contar con la confianza de Arbeloa, Thiago ha visto como seis de sus compañeros en el filial -los ya nombrados, Valdepeñas, David Jiménez, César Palacios y Mesonero- se estrenaban antes que él.

La ‘no apuesta’ de Xabi y la receta de Arbeloa

Sorprendió aún más el hecho de que algunos de estos debuts se produjeron bajo el nuevo mando del ex técnico del Castilla. Pitarch, apuesta personal de Arbeloa desde juveniles -aún lo sigue siendo- veía como incluso futbolistas con menos protagonismo en el filial que él, como Mesonero; Fortuny o Leiva, le pasaban por delante en los planes del primer equipo. Los motivos del técnico parecían claros.

Xabi Alonso apostó en pretemporada y en el inicio del curso por un Thiago Pitarch al que hizo debutar en el amistoso en Tirol. El mediocampista sumó convocatorias, calentó en varias ocasiones e incluso llegó a colocarse en la zona de sustituciones para ingresar al campo en el partido de Copa en Talavera. El ansiado momento, el de su estreno oficial con el Real Madrid no llegaba, mientras iba perdiendo ritmo de competición al sumar menos minutos con el Castilla.

Arbeloa tuvo clara la receta con él. Pitarch regresó a la dinámica del filial, también participó en la Youth League -marcando un gol ante el Olympique de Marsella- y recuperó la confianza perdida. El técnico le convocó por primera vez para el duelo ante el Benfica, donde finalmente llegó el debut. Pitarch se vistió por primera vez con el primer equipo, dejando buenas sensaciones en Da Luz y amenazando a futuro los minutos de un Dani Ceballos que no parece del gusto de Arbeloa.