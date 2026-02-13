‘Súper’ Palacios le regala a Julián López su primera victoria con el Castilla

Un gol de César Palacios en el minuto 92 llevó el éxtasis al Alfredo di Stéfano para regalarle a Julián López de Lerma su primera victoria como entrenador del Castilla. Fue frente al Bilbao Athletic (2-1) y después de seis semanas sin saborear los tres puntos. El primer tanto lo marcó Pol Fortuny para hacer el empate. El filial blanco vuelve a puestos de playoff tras esta gran remontada en Valdebebas.

Volvía el Castilla al Di Stéfano tras cinco partidos sin ganar y dos empates en casa. El equipo blanco con Julián López no conocía la victoria y se había salido de puestos de playoff. El objetivo era volver a la senda de la victoria, pero no iba a ser fácil ante un buen Bilbao Athletic en los puestos altos de la tabla.

Julián López apostó por un once formado por Fran González en portería; la defensa estuvo liderada por David Jiménez en el lateral derecho, tras ser titular en Mestalla con el primer equipo el pasado fin de semana, acompañado de Joan Martínez, Valdepeñas y Diego Aguado. El centro del campo estuvo formado por Cristian David, Manuel Ángel y Pol. Y arriba jugaron Bruno, Yáñez y Loren. En el banquillo se quedaron jugadores importantes como Cestero o Palacios.

Intercambio de golpes entre Castilla y Bilbao Athletic

No empezó bien el partido en Valdebebas para el Castilla. El Bilbao Athletic comenzó dominando y anotó el primer gol del encuentro a los cinco minutos. Tras quedarse una pelota muerta en el área, Ibon Sánchez llegó y de primeras la puso en la escuadra. Golazo incontestable para Fran.

Reaccionó el equipo blanco, que no tardó mucho en empatar el partido. El primer gol del Castilla llegó en el minuto 22. Comenzó el filial madridista con una buena jugada trenzada, movió el balón a la izquierda, centro al área y el remate lo sacaba el portero vasco. El rechace lo cazó Pol Fortuny y para dentro. 1-1.

La primera parte en Valdebebas terminó con mucha igualdad y con una ocasión clamorosa perdonada por el Bilbao Athletic. Tuvo que sacar Joan la bola bajo palos cuando el filial vasco ya celebraba el segundo.

Un Castilla atascado

Comenzó la segunda parte Julián López sacando a Cestero. Más tarde sacaría a Palacios y Leiva para buscar el gol de la victoria. Eran muchas semanas sin ganar. El Castilla tenía mucha pelota en el medio, pero no creaba peligro. El equipo rojiblanco daba más sensación de hacer daño, pero sin ocasiones buenas.

Lo intentó Palacios en una jugada en solitario en el minuto 72 con un disparo desde la frontal que fue directo a las manos del portero rival. No encontraba la manera el Castilla, siendo incapaz de elaborar jugadas de peligro cerca del área rival.

Los dos últimos cambios de Julián para intentar ganar el partido llegaron en el 77. Roberto y Mesonero por Yáñez y Loren. Se quedaba sin jugar el delantero Arnu, fichado para el C, pero que ya había debutado el pasado fin de semana en Valdebebas.

Perdonó Palacios en el minuto 83 en una clara ocasión con todo a favor, pero no logró encontrar el remate. Se lio con la pelota y perdió todo el peligro. Un minuto después, rozó el gol Leiva con un disparo potente al palo. Estaba apretando el filial madridista.

Palacios logra el éxtasis en el 92

César Palacios, el gran nombre de este Castilla en ataque, le regaló a Julián López su primera victoria en el Castilla con un gol de delantero puro en el minuto 92. Tras un gran centro lateral de Diego Aguado, el atacante madridista metió la punterita en el primer palo, se adelantó al portero y marcó el 2-1. Fue una locura la celebración de todo el banquillo en el córner. Tres puntos muy necesarios para este filial madridista tras seis jornadas sin lograrlo.