Dura derrota del Castilla en Tenerife y sigue la mala racha fuera de casa del filial blanco

El Real Madrid Castilla perdió en su visita al líder de la competición, el Tenerife, en un partido que terminó 4-2, pero que antes de la primera media hora iba 3-0. Los de Julián López de Lerma, que tuvieron ocasiones para puntuar y terminaron el duelo con 10 jugadores tras la expulsión de Joan Martínez en los minutos finales de la segunda parte, no lograron culminar la remontada contra el Tenerife en el Heliodoro Rodríguez López. La mala racha fuera de casa continúa en el filial blanco, que no sale de playoff, pero que no ha ganado todavía desde la subida de Arbeloa al primer equipo.

El partido comenzó cuesta arriba para los madridistas, que encajaron el primer gol a los tres minutos, después de que De Miguel rematara un rechazo tras un tiro previo al palo. Llegados al primer cuarto de hora, Manuel Ángel respondió con un disparo desde la frontal que el meta rival detuvo. El Tenerife aumentó su renta en el 19’, cuando Alassan aprovechó otro rechazo, esta vez tras una buena parada de Fran González, para hacer el 2-0. Y a los cuatro minutos volvió a suceder lo mismo, pero en esta ocasión el tanto fue de Enric Gallego. 3-0 en menos de media hora que cocinó la dura derrota en casa del líder.

El Castilla nunca bajó los brazos y, antes del descanso, Loren Zúñiga marcó el 3-1 al conectar de primeras, en el área, un gran pase de Thiago (42’). En el añadido, Palacios pudo marcar el segundo de penalti tras una falta al goleador que el colegiado tuvo que revisar en el Football Video Support (FVS), pero Dani desvió su lanzamiento desde los once metros.

El Castilla salió en el segundo tiempo con la firme intención de darle la vuelta al marcador y así lo demostró desde el inicio. Nada más reanudarse el duelo, Palacios se redimió marcando el 3-2 con un tiro cruzado desde el lateral del área tras una gran jugada colectiva. Los dos equipos seguían generando ocasiones, pero el gol se hacía de rogar. Ya en el 82’, el filial blanco se quedó con 10 jugadores tras la expulsión de Joan Martínez. Entonces, en el tiempo añadido, el Tenerife sentenció el duelo con un gol de Gastón desde el punto de penalti tras una falta en el área de David Jiménez.