Goleada de prestigio del Castilla ante el Celta Fortuna para soñar con los playoff

El Castilla completó una goleada de prestigio y gran mérito contra el Celta Fortuna por 5-1 y vuelve a soñar con el playoff de ascenso a Segunda División. El equipo de Julián López firmó un partido brillante en Valdebebas ante el segundo clasificado con remontada antes del descanso y cinco goles de preciosa factura. Un encuentro donde el equipo blanco se reencontró con su mejor versión. Duerme el filial madridista en puestos de playoff con 46 puntos tras un Viernes Santo mágico.

El Castilla regresó al Di Stéfano en un Viernes Santo esplendoroso con el objetivo de regresar a la victoria, esa que solamente había conseguido una vez en sus últimos seis encuentros. Por ello comenzaba la jornada fuera de playoff y se medía a un Celta Fortuna que está mostrando mucha más regularidad y que es segundo en la tabla con siete puntos más que el tercero.

Fran González, Palacios, Manuel Ángel y el ya habitual Thiago Pitarch se fueron convocados con el primer equipo a Mallorca y eran baja para este partido de la jornada 31 del grupo primero de Primera Federación. Julián López también dejó en el banquillo a jugadores importantes como Fortea, Aguado, Mario Rivas, Yáñez o Ciria tras su carga de minutos con las inferiores de la selección española. Pero recuperaba a Rachad, que también esperaba su turno como suplente.

Un once del Castilla con Mestre en portería; David Jiménez, Joan Martínez (en su primera titularidad tras mes y medio de lesión), Lamini y Valdepeñas en defensa; Cestero regresando tras sanción, Cristian David y Roberto en el centro del campo; y Liberto, Pol y un Jacobo asentado en la punta en el frente ofensivo.

Joan iguala el mal inicio del Castilla

No empezó nada bien el partido para el Castilla ante un filial del Celta de Vigo que siempre demuestra que es un equipo muy serio. Tardó cinco minutos el cuadro gallego en adelantarse en el marcador tras una internada de Arcos por el costado derecho. Su centro tocó en Jacobo con la mala suerte de que se fue para dentro. 0-1 en el inicio del choque.

Pero el Castilla se levantó, empezó a dominar y reaccionó con varias ocasiones de peligro. Fue creciendo en el partido el cuadro madridista hasta que en el minuto 21 lo empató Joan Martínez. El central volvió a salir de inicio tras mes y medio de lesión, y aprovechó su oportunidad a las mil maravillas. Tras un córner botado por David Jiménez, el central blanco se adelantó en el primer palo y marcó con un remate acrobático. Un remate digno de su ídolo, Sergio Ramos, que durante su carrera deportiva marcó muchos tantos así. Remate con el interior del pie derecho, elevándolo en el aire. Preciosa factura.

¡Qué remate de Joan para empatarlo! Iguala el partido el Real Madrid Castilla (@lafabricacrm) con esta gran volea a la salida de un córner. ⚽️ La @Primera_RFEF en Teledeporte y @rtveplay pic.twitter.com/bvbfxAuE8S — Teledeporte (@teledeporte) April 3, 2026

Remontada de prestigio para el Castilla

Siguió creciendo el Castilla en la primera parte, defendiendo muy bien cada acción y sin conceder ninguna ocasión más de peligro a un Celta que también fue de más a menos. Tuvo más ocasiones el filial blanco, una de David y otra de Pol. Y justo antes del descanso logró darle la vuelta al marcador.

Fue Liberto, una de las novedades en el once, el autor del 2-1 a favor del Castilla. Una remontada brillante de los de Julián López para marcharse al descanso ganando. Y un gol de genio y luchador por parte de Liberto. Una gran jugada individual en la que termina cayendo al suelo en la frontal, rebaña el cuero tumbado en el césped, se levanta rápido y dispara con un disparo cruzado directo a gol. Los blancos estaban logrando una victoria de gran mérito.

¡Liberto pone por delante al Real Madrid Castilla (@lafabricacrm) justo antes del descanso! Gran jugada del ’32’ para acabar definiendo con la derecha. ⚽️ La @Primera_RFEF en DIRECTO en Teledeporte y @rtveplay pic.twitter.com/XNYCKRYFtL — Teledeporte (@teledeporte) April 3, 2026

Valdepeñas y Jacobo transforman la victoria en goleada

Comenzó el Castilla la segunda parte a lo grande, con el mismo ímpetu y con el mismo guion de dominar el partido y ser ofensivos. El cuadro madridista tardó apenas cuatro minutos en marcar el tercero, que le dio algo más de tranquilidad en el partido. La pizarra de Julián López salió a relucir con una falta en la frontal botada en corto con un pase filtrado a Valdepeñas. El lateral zurdo regateó al portero y marcó otro golazo. 3-1 en un partido donde el filial blanco se estaba luciendo.

¡La PIZARRA gana partidos! Brillante acción a balón parado del Real Madrid Castilla para sorprender con la llegada de Valdepeñas para el 3-1. ⚽️ La @Primera_RFEF en Teledeporte y @rtveplay pic.twitter.com/yGniFVG6Ve — Teledeporte (@teledeporte) April 3, 2026

Realizó sus dos primeros cambios Julián López en el minuto 55 metiendo a Yáñez y Aguado por Roberto y Liberto. Y cuatro minutos después, Jacobo Ortega, que está de dulce desde que subió al Castilla, hizo el 4-1. David Jiménez metió un gran pase al espacio y el delantero madridista aprovechó la indecisión entre el defensa y el portero para meter la pierna, quedarse solo a portería vacía y marcar a placer. El Castilla estaba goleando al segundo.

Está que se sale Jacobo Ortega que con el Castilla está tirando la puerta. El delantero madridista firmó su doblete en el minuto 67 para hacer la manita ante el Celta Fortuna. Recibió de espaldas en la frontal, pisó la bola, se dio la vuelta y con el interior definió de maravilla. Otro golazo en un partido brillante del filial blanco.

¿Cómo superas un gol en propia? Pues marcando dos. Jacobo, haciendo fácil lo difícil con esta gran definición para el quinto del Real Madrid Castilla. 📺 La @Primera_RFEF en Teledeporte y @rtveplay pic.twitter.com/qQUN9tlf2o — Teledeporte (@teledeporte) April 3, 2026

Quitó Julián López al goleador Jacobo y le dio descanso a otro goleador, Joan Martínez, que regresaba de lesión con un partidazo. Entraron al campo en el minuto 71 Manu Serrano y Loren Zúñiga. Poco después, en el 80, Rachad tuvo la oportunidad de regresar tras una larga lesión. Otra gran noticia para los blancos en este tramo final de curso.

Ganó de manera muy cómoda el Castilla al Celta Fortuna con una manita impresionante en un partido brillante y muy cómodo donde sufrió muy poco. Duerme este viernes en puestos de playoff y sueña con poder terminar la temporada en estos puestos de privilegio. Esta victoria da motivos para soñar.