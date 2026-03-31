La España de Thiago Pitarch golea a Holanda, se clasifica al Europeo Sub-19 y peleará por el Mundial

No falló la selección española sub-19 ante Holanda en la tercera jornada de la Ronda Élite para clasificarse al Europeo de la categoría que se celebrará el próximo verano en Gales, donde la generación liderada por el madridista Thiago Pitarch buscará un nuevo entorchado. Una competición donde el combinado nacional, vigente subcampeón del continente, buscará el billete para el Mundial sub-20. Los hombres de Paco Gallardo vencieron a la vigente campeona de Europa por 0-3 gracias a los goles de Salinas, Hugo López y Ousmane Diallo, todos en el segundo tiempo.

España firmó una primera mitad muy igualada contra Holanda, donde las ocasiones se contaron a cuentagotas y el marcador no se movió. Pero en el segundo tiempo todo cambió. El primer tanto llegó a los 56 minutos tras una acción a balón parado que reflejó la precisión y el entendimiento del equipo. Desde la esquina, Yáñez puso un auténtico caramelo al corazón del área, donde apareció Jorge Salinas completamente libre de marca. El delantero no perdonó y, con un certero remate de cabeza, se limitó a dirigir el balón al fondo de la red para inaugurar el marcador. Un gol que premiaba el buen hacer de España y que acercaba un poco más el objetivo de la final.

Lejos de conformarse, el combinado nacional continuó insistiendo y encontró el segundo tanto en una jugada algo más caótica pero igualmente efectiva a los 74 minutos. El balón se paseó por el área neerlandesa hasta que Diego Aguado, atento para evitar que saliera del terreno de juego, logró mantener viva la acción. Su servicio al área pequeña no encontró rematador en primera instancia, ya que Morante no alcanzó a contactar con el esférico. Sin embargo, la jugada no terminó ahí: el balón llegó a Hugo López, que de primeras no dudó en enviar el balón al fondo de la portería, ampliando la ventaja y dejando el partido muy de cara.

España se desata

Cuando el encuentro ya agonizaba, España terminó de cerrar la victoria con una acción letal al contragolpe en el minuto 86. Thiago Pitarch y Ousmane Diallo se plantaron prácticamente solos ante el guardameta Van der Velde. Pitarch, con sangre fría, contemporizó la jugada hasta el momento justo para asistir a Diallo, que solo tuvo que empujar el balón a la red para firmar la sentencia definitiva. Un gol que desató la euforia y confirmó lo que ya era un secreto a voces: España estará en Gales.

España fue capaz de mantener la ventaja y, sumado a los triunfos contra Finlandia y Eslovenia, la selección española cierra esta Ronda Élite a lo grande, ganando los tres partidos con un balance de 11 goles a favor y cero en contra. Un auténtico espectáculo de un equipo que aspira a absolutamente todo el próximo verano.