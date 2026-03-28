Thiago Pitarch maravilla en el festival de España en Benidorm

Thiago Pitarch lideró la victoria (4-0) de España contra Finlandia y la sub-19 se queda al borde de la clasificación para el Campeonato de Europa de la categoría que se celebra este mes de junio en Gales. El jugador del Real Madrid condujo al equipo de Paco Gallardo que se impuso al cuadro suomi gracias a los goles de Daniel Yáñez, Hugo López y Morante. Ahora bastará con un empate ante Países Bajos para sacar billete para el gran torneo en el que también hay premio: un pase para el próximo Mundial sub-20.

El Guillermo Amor de Benidorm suele ser un escenario que pisan grandes estrellas del panorama musical en el sinfín de festivales que se suceden en la ciudad durante el año y este sábado 28 de marzo otra superestrella pisó la hierba del estadio de la ciudad de la Costa Blanca, conocida por muchos como Nueva York de Europa. Este hombre fue Thiago Pitarch, el hombre de moda del fútbol español y la gran joya del Real Madrid, que está defendiendo los colores de España durante esta semana en la Ronda Élite de clasificación para el europeo sub-19.

Después de hacer pleno de titularidades con el Real Madrid y ser clave en el resurgir del equipo en la eliminatoria de Champions League contra el City, España ha llamado a filas a Thiago Pitarch para intentar llevar a la sub-19 al europeo de la categoría y el centrocampista está cumpliendo con su país. Después de un primer partido notable ante Eslovenia, el jugador madridista volvió a bailar sobre el terreno de juego para conducir a España a su segunda victoria camino de la fase final del torneo que se celebrará entre el 28 de junio y el 11 de julio en Gales.

Thiago Pitarch lidera a España

Thiago Pitarch volvió a ser titular en el once de Paco Gallardo en un centro del campo en el que le acompañaron Selton y Zárate. Tras la victoria de Países Bajos ante Eslovenia, la selección tenía que ganar y sumar un empate en la última jornada para estar en Gales. Y por ello la sub-19 salió al partido desde el primer minuto, movida por un excelente Thiago, que la pedía y la pedía. El protagonismo era suyo. Francisco Cortés tuvo la primera de España, pero el ágil Maukonen sacó un balón que era el primero del equipo juvenil.

Y a medida que Thiago Pitarch comenzó a coger protagonismo, España comenzó a crecer. Primero tiró un pase desde el centro del campo que casi deja en mano a mano a un compañero y después hizo magia con un tacón magistral que dejó a Cortés en mano a mano. El portero finés volvió a despejar. Lo de Thiago ya estaba siendo un recital y a la media hora de partido lo volvió a intentar con un disparo que se le marchó lamiendo el palo. Después Diallo también falló en mano a mano. España había sido mejor hasta el descanso, pero se marchó al vestuario con la sensación de que Finlandia podía hacer daño a la contra.

El pase de Thiago Pitarch 😍 QUÉ JUGADOR 🤤pic.twitter.com/27TpxJuqPf — (fan) REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) March 28, 2026

Tras el descanso, España siguió asediando la portería de Finlandia y el madridista Diego Aguado estuvo a punto de hacer el primero en el 51′. Hasta que a la hora de partido llegó el gol de España, obra de otro jugador del Castilla que recientemente ha debutado con el primer equipo. Fue Daniel Yáñez, que acababa de entrar al campo, el que recogió el balón en la derecha y tiró la bola cruzada para batir la portería de Finlandia. 1-0 y lo más difícil estaba hecho. Acto seguido, Yáñez tuvo el segundo en sus botas y a los dos minutos Hugo López, que también acababa de entrar, hizo el segundo. Partido sentenciado.

😎 Yáñez si que sabe cómo celebrar un cumpleaños a lo grande… 🙌 ¡Marcando el primero de España nada más salir al campo! 🇪🇸 𝟭-𝟬 🇫🇮 | 58′ 📺 ¡También en 𝗬𝗼𝘂𝗧𝘂𝗯𝗲! > https://t.co/g1bxrBZR1h#NuestraBase | #SUB19 pic.twitter.com/D4qyV9t0cd — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) March 28, 2026

La media hora restante, como todo el partido, fue un festival de España y una fiesta en Benidorm. Todo con epicentro en un Thiago Pitarch que se llevó todos los focos antes de ser sustituido en el 67′ de partido. Hugo López también hizo el tercero con una sutil vaselina que se fue al fondo de la red y el cuarto fue para Morante de penalti. El Guillermo Amor era una fiesta y ahora España sólo necesitará un empate contra Países Bajos para estar en el Campeonato de Europa de Gales.