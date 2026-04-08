El Castilla tira de épica en Old Trafford y ya está en semifinales de la Premier League International Cup

El Castilla tiro de ADN Real Madrid, sacó adelante un partidazo en Old Trafford y se metió en semifinales de la Premier League International Cup tras remontar al Manchester United. Después de empezar 2-0 abajo, el equipo reaccionó con los goles de Castrelo y Bruno para forzar la prórroga, y allí Barroso y Mesonero terminaron de cerrar una remontada muy seria. Ahora, el rival saldrá de un sorteo en el que también están la Real Sociedad B, el Borussia Dortmund y el ganador del Dinamo de Zagreb–Valencia Mestalla.

El inicio del encuentro no fue nada fácil y los blancos estuvieron contra las cuerdas. En el minuto 9, Moorhouse puso por delante al United con un disparo desde la frontal y, poco después, Lacey hizo el segundo desde el punto de penalti. Tocaba remar, y el equipo lo hizo. Justo antes del descanso llegó el primer golpe: centro de David Jiménez, Bruno la peina y Castrelo, dentro del área, define con la izquierda para meter al Castilla en el partido.

Tras el descanso, el equipo madridista siguió apretando hasta encontrar el empate. En el 66′, otro buen centro de David Jiménez acabó en Bruno, que remató desde la frontal y, tras tocar en un defensa, el balón terminó dentro. Con el 2-2, el Castilla siguió llevando el peso del partido hasta forzar la prórroga.

En el tiempo extra, el equipo salió con todo. Primero avisó Bruno con un gol anulado por fuera de juego, pero poco después Barroso cazó un rechace dentro del área para hacer el 2-3. Ya al final, en el 118′, Mesonero sentenció con un buen zurdazo que cerró una remontada de mucho mérito y selló el pase a semifinales.