El Real Madrid jugará la Copa Intercontinental sub-20 contra el Santiago Wanderers chileno 

El Real Madrid se medirá en los próximos meses al Santiago Wanderers chileno en la prestigiosa final de la Copa Intercontinental sub-20 después de ganar este lunes la UEFA Youth League contra el Brujas en Lausana. Una competición que nació en 2022 como parte de un acuerdo entre la CONMEBOL y la UEFA. El año pasado se disputó en el mes de agosto y la ganó Flamengo tras vencer al Barcelona en la tanda de penaltis.

El primer campeón de la Copa Intercontinental sub-20, un trofeo recientemente nuevo y que se disputa a un partido, fue el Benfica en 2022 tras ganar a Peñarol por 1-0 en Montevideo. En 2023 se la ganó Boca Juniors al AZ, en 2024 Flamengo a Olympiacos y el año pasado repitió el equipo brasileño ante el Barcelona. Siempre se ha jugado en el estadio del club sudamericano y a finales de agosto o primeros de septiembre.

Si seguimos manteniendo eso, el Real Madrid-Santiago Wanderers se podría disputar en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso durante los últimos días del mes de agosto. Una final que le podría dar otro título al equipo blanco después de hacer historia con la Youth League.

Histórica Copa Intercontinental para Santiago Wanderers ante el Real Madrid

En la final de este año, el Santiago Wanderers ha sido el ganador de la Copa Libertadores. Lo fue el pasado mes de marzo por sorpresa tras vencer en la final al favorito Flamengo, ganador de las dos ediciones anteriores, en la tanda de penaltis. Era la primera vez que un conjunto chileno ganaba este trofeo.

Ahora, este cuadro chileno disputará en unos meses el partido más emocionante de su historia. Toda una final Intercontinental contra el Real Madrid, aunque sea de categoría juvenil. Los blancos superaron al Brujas el pasado lunes en una tanda de penaltis increíble y se proclamaron campeones de Europa en la categoría. Javi Navarro volvió a ser el héroe del equipo en la tanda atajando dos disparos desde los once metros. Jacobo hizo durante el partido el gol madridista con un taconazo y los belgas empataron en la segunda parte.

El penalti definitivo para ganar el trofeo lo marcó Diego Aguado. El conjunto blanco ganó la segunda Youth League de su historia seis años después. La primera fue con Raúl González y esta se ha ganado con Álvaro López.