Los pesos pesados del Real Madrid apoyan la continuidad de Arbeloa.

Eduardo Inda no faltó a su cita con El Chiringuito de Jugones, donde cada semana tiene su habitual sección de exclusivas. El director de OKDIARIO desveló que el núcleo duro del vestuario del Real Madrid apoya a Álvaro Arbeloa pese a lo ocurrido en las últimas semanas en cuanto a resultados, pero en la entidad merengue no están muy convencidos de que el salmantino deba continuar al frente de la primera plantilla.

«Los pesos pesados piden la continuidad de Arbeloa. Quieren que siga, pese a que en Liga ha sido Doctor Jekill y en Champions Mister Hyde», comenzó explicando Eduardo Inda desde su sillón ubicado en el centro del plató. «El vestuario ha hecho saber que están contentos y han trasladado que están a favor de su continuidad. ¿La entidad quiere que siga Arbeloa? No lo creo. Su continuidad se va a dirimir en los siete partidos que quedan y en la imagen que se dé», añadió el director de OKDIARIO ante la atenta mirada de todos los tertulianos presentes en el programa que se emite en Mega.

«Arbeloa no ha tenido tiempo para demostrar si vale o no», opinó Eduardo Inda. «Es una persona que goza del aprecio de los jugadores. Zidane tuvo momentos en los que no gustaba, pero tenía el favor de los jugadores y ganó tres Champions League», agregó el director de OKDIARIO.

Las últimas semanas han sido bastante duras para el Real Madrid, ya que los de Concha Espina quedaron eliminados, aunque con polémica, de la Champions League a manos del Bayern de Múnich. Unos días atrás también se despedían virtualmente de la Liga y sólo un milagro permitiría a los merengues llegar a los últimos partidos peleando por el título con el Barcelona, por lo que esta recta final de campaña va a ser de mero trámite para ellos.

También habría que recordar que el Real Madrid fue eliminado de la Copa del Rey ante un equipo de segunda división como es el Albacete a los pocos días de que Álvaro Arbeloa llegase al banquillo del cuadro merengue. Obviamente, un año en blanco no gusta nada en las oficinas del Santiago Bernabéu y tampoco ha sentado bien entre los aficionados, pero la plantilla, tal y como ha informado Eduardo Inda, está contenta con Álvaro Arbeloa como entrenador.

Es por ello que los pesos pesados del vestuario del Real Madrid esperan que Álvaro Arbeloa pueda continuar la próxima temporada en el cargo, pero en la entidad no lo tienen igual de claro. La cúpula tiene sus dudas y es por ello que están sondeando otras opciones para que puedan reemplazar al salmantino de cara al curso que viene.