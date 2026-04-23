A qué hora empieza el Betis – Real Madrid: cuándo es el partido de la Liga y dónde ver por televisión gratis en directo y en streaming

Consulta cuándo es, a qué hora empieza y el canal de televisión para ver en directo el Real Betis - Real Madrid de la Liga Este Real Betis - Real Madrid es de la jornada 32 de la Liga y se disputará en el Estadio de La Cartuja Ambos equipos protagonizarán un partidazo en Sevilla para buscar tres puntos importantes en el tramo final de la temporada

Entramos en la recta final del campeonato nacional español y en esta jornada 32 de la Liga viviremos un clásico del fútbol de nuestro país como es el enfrentamiento entre el Betis y el Real Madrid. Ambos equipos necesitan los tres puntos y es por ello garantizarán a todos los aficionados un gran espectáculo sobre el verde del Estadio de La Cartuja. Te contamos la fecha, horario y el canal de televisión para ver en directo este encuentro que se juega en Sevilla.

Horario del Betis – Real Madrid: a qué hora es el partido de la Liga

El Real Madrid viaja a Sevilla para enfrentarse al Betis en el partido que corresponde a la jornada 32 de la Liga. El conjunto madridista volvió a la senda del triunfo tras ganar al Alavés en el Santiago Bernabéu y ahora tratará de seguir con dicha racha aunque tenga pocas opciones de conquistar el título. Los pupilos de Álvaro Arbeloa tendrán delante a un cuadro verdiblanco que también ganaron su último compromiso y que están metidos de lleno en la lucha por certificar su billete para la próxima edición de la Europa League.

Cuándo es el partido de Liga Betis – Real Madrid

La Liga ha programado este apasionante Betis – Real Madrid correspondiente a la jornada 32 del campeonato nacional español para este viernes 24 de abril. El organismo que controla el torneo liguero de nuestro país ha fijado el horario de este duelo entre los de Heliópolis y los de Concha Espina en el horario de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Todo debería transcurrir con total normalidad entre las aficiones de ambos equipos en los aledaños del Estadio de La Cartuja para que el choque pueda comenzar de manera puntual.

Dónde ver en directo gratis el Betis vs Real Madrid: canal de TV y cómo ver online

Los medios de comunicación que ostentan en nuestro país los derechos televisivos para retransmitir en exclusiva los diferentes partidos del campeonato liguero español son Dazn y Movistar+. Este Betis – Real Madrid de la jornada 32 de la Liga se podrá ver en directo por televisión a través del canal que Dazn tiene disponible en diferentes operadores. Hay que tener en cuenta que habrá que estar suscrito para disfrutar de todo lo que ocurra en el Estadio de La Cartuja, por lo que no se podrá ver gratis por TV ni en abierto.

Los aficionados del conjunto verdiblanco, del equipo merengue y los seguidores del fútbol español en general también van a tener la vía de ver en directo en streaming y en vivo online el Betis – Real Madrid que corresponde a la jornada 32 de la Liga a través de la app de Dazn. Esta aplicación se puede descargar en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero también tenemos que tener en cuenta que esta plataforma pone a disposición de sus clientes su página web para todos los que quieran acceder a ella con un ordenador y así no perderse nada de lo que suceda en el Estadio de La Cartuja.

Además, en la web de DIARIO MADRIDISTA vas a encontrar, como es habitual, la mejor información sobre todo lo que rodee a la previa de este partido de la jornada 32 de la Liga. Narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Betis – Real Madrid desde una hora y media antes del arranque del encuentro y cuando se escuche el pitido final publicaremos la crónica y también compartiremos con todos nuestros lectores las reacciones relevantes de los protagonistas.

Dónde escuchar por radio en directo el Betis – Real Madrid

Por otro lado, todos aquellos hinchas de estos dos míticos clubes españoles que no puedan ver por televisión en directo ni en streaming ni en vivo online este Real Betis – Real Madrid deben saber que van a poder escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Radio Marca, Cope, la Ser, Onda Cero o RNE conectarán con el Estadio de La Cartuja para contar todo lo que suceda en este duelo de la jornada 32 de la Liga.

¿En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Betis – Real Madrid?

El Estadio de La Cartuja, ubicado en la ciudad de Sevilla, será el campo donde se celebrará este emocionante Betis – Real Madrid de la jornada 32 de la Liga. El equipo verdiblanco se ha mudado provisionalmente a este recinto deportivo mientras se producen las reformas en el Benito Villamarín. Fue inaugurado en 1999 y tiene capacidad para recibir a unos 70.000 espectadores, esperándose una gran entrada este viernes una semana después de que se jugase allí mismo la final de la Copa del Rey.

El Comité Técnico de Árbitros de la RFEF ha designado al colegiado César Soto Grado para que imparta justicia en este Betis – Real Madrid correspondiente a la jornada 32 de la Liga. Pablo González Fuertes estará al frente del VAR revisando todas las jugadas polémicas que se produzcan sobre el terreno de juego para, en el caso de ser necesario, avisar a su compañero y recomendarle que se acerque al monitor que estará en la banda del Estadio de La Cartuja a analizar la acción en cuestión.