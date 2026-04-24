El Real Madrid buscará subirse en La Cartuja al último tren por la Liga. El conjunto blanco visita al Betis en el estadio sevillano este viernes (21:00 horas) en un choque en el que los de Arbeloa tratarán de volver a meter presión al Barcelona. Casi funciona el pasado martes, cuando ganaron al Alavés y esperan que dé resultado ante la visita culé de esta jornada al Getafe en el Coliseum. Dos salidas complicadas para los dos grandes de nuestro fútbol que pueden avivar la pelea por el título o puede sentenciarla definitivamente en favor de los de Flick.

Para lograr reengancharse, el Real Madrid llega a Sevilla con el único objetivo de llevarse el botín de los tres puntos y, de esta forma, esperar después un favor de sus vecinos. De nada servirá si no logran ganar a los de Pellegrini. De los 18 en juego, el pleno tiene que ser la primera premisa a cumplir por los blancos si quieren tener algún tipo de opción para pelear el título hasta el final.

Parecía el momento más propicio para visitar la capital andaluza, inmersa de lleno en la Feria de Abril. Con un Betis en caída libre, tras sumar siete partidos ligueros sin ganar, eliminados además de la Europa League ante el Braga en casa, pero entonces remontaron los verdiblancos el vuelo dándole la vuelta al partido ante el Girona. En Montilivi consiguieron dar un paso en busca de quedarse en esa quinta posición que puede dar incluso acceso a la Champions League, sacando la garra de un equipo herido, pero no defenestrado.

Ahora, reciben a un Real Madrid al que parecen tenerle tomada la medida como local, puesto que los blancos no les ganan desde 2021. Precisamente, los madridistas ganaron en Sevilla por última vez por 0-1, gracias a un gol de un Carvajal que, aunque puede entrar en el once, no pasa por un momento sencillo, tras la poca continuidad que le está brindando Arbeloa.

Eso sí, esos dos empates y esa victoria de los béticos se dieron siempre en el Benito Villamarín. Con la remodelación completa de su estadio, el Betis tratará de trasladar esas dificultades que le ha presentado a los blancos en los últimos años a La Cartuja, donde suman 12 triunfos, seis empates y cinco derrotas este curso entre todas las competiciones.

Sin Güler ni Militao

Cuenta el Real Madrid con bajas capitales. A Rodrygo y Courtois se suman ahora Arda Güler y Eder Militao, que no volverán ya hasta la temporada que viene. Los dos se lesionaron en el bíceps femoral, siendo dos ausencias muy significativas para un Real Madrid en el que son indiscutibles, obligando a Arbeloa a buscar la mejor de las opciones para suplirles.

Ante esto, aparecen Camavinga y Huijsen como las opciones más sencillas tanto en el centro del campo como en el eje de la defensa. No se puede descartar tampoco la entrada de Carvajal o Mendy de inicio, como parte de las ligeras variaciones que podría realizar el salmantino respecto al equipo que jugó en el Bernabéu ante el Alavés.

El Betis, necesitado ante el Real Madrid

Si el Real Madrid está obligado a ganar al Betis para no perder esa última llamada por la Liga, los de Manuel Pellegrini no están obligados a menos después de sus últimos resultados. Hasta la remontada en Montilivi contaban con siete encuentros seguidos de Liga sin ganar, además de una bochornosa eliminación a manos del Sporting de Braga en Europa League.

Consiguieron aprovechar con ese triunfo en Gerona las derrotas de Celta y Real Sociedad, pero por detrás llegan lanzados. Eso sí, su rival más claro en la pelea por la quinta plaza es el Getafe, que recibe al Barcelona esta jornada, además de un Celta que llega también muy tocado a este tramo final de Liga.

Pellegrini, además de con Antony, podrá contar con el Cucho Hernández y Diego Llorente para un once que es demasiado pronto aún para Isco Alarcón. El malagueño retornó en la última jornada liguera, cinco meses después, y dejó su calidad en el decisivo gol del triunfo de Rodrigo Riquelme.