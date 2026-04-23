Vuelve la amenaza: González Fuertes estará en el VAR del Betis-Real Madrid

El Real Madrid se reencontrará este viernes con el árbitro que le amenazó antes de la final de la Copa del Rey de la pasada temporada. El ya famoso «vamos a tomar medidas» que proclamó Pablo González Fuertes en respuesta a una pregunta sobre los vídeos de Real Madrid TV no ha provocado que el colegiado de VAR deje de ser designado para los partidos del equipo blanco. El asturiano asistirá desde la sala VOR de Las Rozas a César Soto Grado en el encuentro que mide a Betis y Real Madrid en La Cartuja este viernes.

El duelo que inicia la jornada 32 de Liga -la número 33 se está disputante entre el martes y el jueves de esta semana- contará con un viejo conocido para el Real Madrid desde el VAR. Precisamente, fue en la sala de prensa de La Cartuja donde, en la previa de la final copera que midió a los merengues con el FC Barcelona, González Fuertes amenazó al Real Madrid en la misma comparecencia en la que De Burgos Bengoetxea se derrumbó emocionalmente al relatar lo «duro» que es ser árbitro.

Las declaraciones frontales de González Fuertes contra el Real Madrid no le han privado de seguir arbitrando a los blancos desde la sala VOR. El colegiado gijonés ha actuado como árbitro VAR en partidos del Real Madrid en dos ocasiones esta temporada. En todas ellas, los blancos se llevaron los tres puntos -Getafe (J.9, 0-1) y Alavés (J.16, 1-2)- en partidos no exentos de polémica. Especialmente notoria fue la inacción de González Fuertes en la visita del Real Madrid a Vitoria, donde no avisó a García Verdura de un claro penalti sobre Vinicius.

Pese a ser designado para ejercer como árbitro VAR en tres encuentros del conjunto merengue durante la primera vuelta, González Fuertes no había vuelto a estar involucrado en un partido del Real Madrid. Cuatro meses y 16 jornadas después, el colegiado de 45 años -ya retirado como árbitro principal- volverá a ‘amenazar’ al Real Madrid desde la sala VOR, como ya hizo frente al Alavés.

González Fuertes para el Betis-Real Madrid

El Real Madrid visita este viernes La Cartuja para medirse al Betis, en un encuentro en el que los blancos necesitan de forma imperiosa la victoria para alargar la lucha por la Liga con el Barça. Con 18 puntos en juego, el conjunto que dirige Álvaro Arbeloa se encuentra a nueve del eterno rival; con un partido pendiente entre ambos en la jornada 35. El escenario que coronó a la Real Sociedad como campeón copero hace menos de una semana acogerá ahora el duelo entre los blancos y un Betis inmerso en la pelea por los puestos europeos. Soto Grado estará sobre el césped del estadio hispalense, asistido por González Fuertes desde el VAR.