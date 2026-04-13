El CTA la toma con De Burgos Bengoetxea y no le perdona su garrafal fallo: otra semana en la nevera

La pasada Jornada 31 de Liga fue la tercera consecutiva que el Comité Técnico de Árbitros (CTA) dejó en la nevera a Ricardo De Burgos Bengoetxea como castigo por uno de los errores más flagrantes de las últimas temporadas en la élite. El colegiado vasco, un habitual en cada fecha, estuvo ausente en las designaciones del CTA durante las jornadas 29, 30 y 31 de Liga como castigo y consecuencia de su actuación en el Mallorca – Espanyol de la jornada 28, donde cometió el ya considerado error más grave de toda la temporada.

La situación llama poderosamente la atención, no por el castigo en sí, habitual con este tipo de errores, sino por la duración del mismo, ya que en este tipo de casos, suelen ser de dos semanas su ‘nevera’: está va por la tercera consecutiva.

Hay que remontarse a hace un mes, el pasado 15 de marzo, cuando se celebró en Son Moix el Mallorca-Espanyol. Corría el minuto 65 cuando el delantero del Mallorca Samu Costa propinó una patada en el pie a Urko, jugador del Espanyol, sin llegar a tocar en ningún momento el balón. A pesar de encontrarse a escasos metros de la jugada, De Burgos Bengoetxea no señaló la infracción y permitió que el juego continuara hasta que el balón acabó en el fondo de la red bermellona. El gol fue inicialmente validado por el árbitro vasco.

Fue entonces cuando desde la sala del VAR se activó el protocolo de revisión. Los asistentes de vídeo contactaron con De Burgos Bengoetxea para recomendarle que acudiera al monitor a revisar la jugada, convencidos de que la falta previa debía invalidar el tanto. El colegiado accedió a la revisión y durante el revisado expresó sus diferencias con sus compañeros del VAR. «No veo el punto de contacto», comentaba el vasco, a lo que le explicaban desde la cámara de videoarbitraje: «Le chuta el pie». Pese a esto, De Burgos Bengoetxea optó por mantener su decisión inicial y validar el gol, dejando sin efecto la recomendación del videoarbitraje.

Tras el partido, el CTA fue categórico y definió como error grave la decisión de De Burgos Bengoetxea, tras entender que los árbitros de VAR actuaron correctamente y que éste debió pitar falta y amarilla para Samu Costa, anulando así el gol. Como consecuencia de esa actuación, el Comité ha apartado por el momento a De Burgos Bengoetxea de las designaciones. A las dos semanas estándar de ‘nevera’ se ha añadido una tercera y está por ver qué pasará de cara a la próxima jornada.

El castigo del CTA está siendo severo con De Burgos Bengoetxea dada la gravedad de su error, que no solamente erró en primera instancia, sino que siguió obcecado con su decisión tras ser llamado por el VAR y el visionado de las diferentes imágenes, donde no quedan dudas de cómo fue la acción.

Está por ver si, de cara a las próximas jornadas, el castigo a De Burgos Bengoetxea persiste o es sacado de la famosa ‘nevera’, sobre todo teniendo en cuenta la doble jornada que se avecina tras este breve parón de competición en Primera División por la disputa de la final de la Copa del Rey.