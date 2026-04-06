El CTA no perdona el grotesco error del árbitro que lloró antes de la final de Copa y le ‘encierra’ en la nevera

Ricardo de Burgos Bengoetxea sigue ‘castigado’ por el CTA dos jornadas después de un error que no pasó inadvertido. El árbitro vizcaíno no ha vuelto a ser designado para dirigir un encuentro de Liga desde que en el programa de análisis Tiempo de Revisión el Comité Técnico de Árbitros le señalara por su actuación en el Mallorca-Espanyol. Pese a la llamada del VAR, De Burgos mantuvo su decisión de no señalar una clara falta en ataque de Samú Costa, jugador bermellón, en una jugada que acabó en tanto de Pablo Torre y que desató las quejas del conjunto barcelonés.

El CTA no ha perdonado el grave error de un colegiado que ya concentró todas las miradas del fútbol español en la pasada final de Copa del Rey. Ricardo de Burgos Bengoetxea rompió a llorar en la rueda de prensa previa al duelo entre Real Madrid y FC Barcelona por las críticas a su labor, que habían llegado hasta su familia cercana y más concretamente a su hijo. Preguntado al respecto, el colegiado vasco también criticó los vídeos arbitrales de Real Madrid TV.

Respecto a la presente temporada del árbitro, el Comité Técnico de Árbitros no ha dudado en mantenerle en la nevera durante dos jornadas de Liga. El castigo a su actuación en el Mallorca-Espanyol se ha confirmado después de que no fuera designado para dirigir el pasado fin de semana en la trigésima jornada de la competición doméstica. El programa semanal Tiempo de Revisión señaló sin paliativos a Ricardo de Burgos Bengoetxea, que optó por una práctica poco habitual: desoír la llamada del VAR y mantener su decisión. «Se debería decretar falta en ataque. El árbitro decide mantener el gol. La falta existe y es una acción que debería ir acompañada de tarjeta amarilla. La decisión final del árbitro es errónea y el tanto debió anularse», señalaron el CTA en el análisis de la jugada.

La jugada resultó decisiva para el devenir del encuentro, ya que el tanto de Pablo Torre situó el empate en el marcador. El Espanyol resistía con un hombre menos, después de que el goleador Pickel fuera expulsado en el minuto 54. El tanto del jugador del Mallorca fue el primer paso para la remontada de los locales, que le acabaron dando la vuelta al electrónico con un gol del propio Samú Costa, el futbolista que debió ser amonestado en la acción del 1-1.

Dos jornadas, el castigo habitual del CTA

La ausencia de Ricardo de Burgos Bengoetxea en la jornada 30 de Liga evidenció que había sido castigado por el Comité Técnico de Árbitros. Al no dirigir ninguno de los diez encuentros -el último se disputa este lunes entre Villarreal y Girona-, el colegiado vasco ha ‘pagado’ por su grave error en el Mallorca-Espanyol. No pitar durante dos jornadas acostumbra a ser el castigo habitual para el CTA en las ocasiones en las que admite públicamente la equivocación de uno de los colegiados.