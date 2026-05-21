PlayStation anuncia un ‘State of Play’ cargado de novedades e incluirá un vistazo a ‘Marvel: Lobezno’

Sony Interactive Entertainment ha anunciado la celebración de un nuevo evento digital State of Play, una de las presentaciones más esperadas por la comunidad de jugadores, para el próximo 2 de junio. La compañía japonesa mostrará en este evento importantes novedades relacionadas con el futuro de PlayStation. La retransmisión promete estar cargada de anuncios, avances y actualizaciones de algunos de los títulos más destacados que llegarán próximamente a la consola.

Entre los contenidos más esperados del evento destaca un nuevo vistazo a Marvel’s Wolverine (Marvel: Lobezno en español), el proyecto desarrollado por Insomniac Games. El juego, anunciado originalmente hace varios años, apenas ha mostrado detalles desde su primer teaser, por lo que la expectación entre los seguidores de PlayStation y del universo Marvel es especialmente elevada, sobre todo después de las tres exitosas entregas de Spider-Man, también desarrolladas por Insomniac.

Aunque Sony no ha revelado todos los títulos que estarán presentes durante la retransmisión, sí ha adelantado que el State of Play incluirá novedades sobre juegos first party y third party, además de avances centrados en producciones destinadas tanto a PlayStation 5 como al ecosistema de realidad virtual PlayStation VR2. La compañía busca así mantener el interés de los jugadores de cara a los próximos meses, en un momento clave para la industria del videojuego.

State of Play returns on June 2. The over hour-long show includes an extended look at Marvel’s Wolverine, plus news and updates on upcoming PS5 games: https://t.co/u88KNkpTla pic.twitter.com/OyYWoLXnQE — PlayStation (@PlayStation) May 20, 2026

Uno de los juegos más esperados

Marvel: Lobezno se perfila como uno de los títulos más esperados del año, especialmente para los aficionados de los videojuegos de superhéroes y los seguidores del universo Marvel. El personaje de Lobezno es uno de los más icónicos de la saga X-Men, reconocido por sus garras retráctiles de Adamantium, factor de curación y carácter indomable.

Insomniac Games promete trasladar estas características al mundo de los videojuegos con un enfoque narrativo profundo y mecánicas de combate innovadoras, siguiendo la línea de realismo y fluidez que caracterizó sus anteriores trabajos.

A diferencia de los títulos de Spider-Man, Marvel: Lobezno no contará con un mundo abierto extremadamente grande, como lo es Nueva York, sino que el juego tendrá distintas ubicaciones que se ajustan a las necesidades y habilidades del mutante, como Madripoor y Avalon (ciudades ficticias) y Alaska y Japón.

A juzgar por la demostración de juego ambientada en Madripoor, Lobezno podrá explorar libremente los mundos centrales. Además, habrá un enfoque en el desplazamiento (escalar con garras, parkour ligero, trepar árboles, correr por paredes).

El arte y el primer tráiler del juego se mostraron durante el último State of Play, ofreciendo a los jugadores un adelanto de la atmósfera, la estética y la narrativa que se esperan del juego. Aunque todavía se desconoce la trama completa y las posibles mecánicas de juego adicionales, la comunidad ya ha mostrado un gran entusiasmo.