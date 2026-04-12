Está en HBO y es la película de Spider-Man favorita de Tom Holland: visualmente es una obra maestra

Ya no falta prácticamente nada para que Spider-Man: Brand New Day llegue a los cines de todo el mundo. Una cinta que marcará un nuevo capítulo en la franquicia del personaje más lucrativo de la casa de las ideas. En apenas 25 años hemos conocido a tres actores interpretando el rol de Peter Parker y ahora, Tom Holland será el primero de todos ellos que logra protagonizar su cuarta película como el vecino y amigo de Nueva York. Sin embargo para el británico, la mejor adaptación del superhéroe no es ninguno de sus largometrajes ni tampoco, los filmes que encarnaron sus dos compañeros de profesión anteriores, Tobey Maguire y Andrew Garfield. Su historia predilecta del mundo arácnido está en HBO y la protagoniza Miles Morales. Hablamos cómo no de la fantástica Spider-Man: Un nuevo universo.

Estrenada en 2018, la cinta dirigida por Bob Persichetti, Peter Ramsey y Rodney Rothman fue una auténtica revolución en el formato. Con un desarrollo de cuatro años y un equipo de 800 animadores, Un nuevo universo no sólo fue un éxito comercial que recaudó 384 millones de dólares y venció a Los increíbles 2 y Ralph rompe Internet en los Oscar. Su estética cómic que huía del hiperrealismo hegemónico perpetrado por Pixar supuso un cambio de paradigma estético para el terreno animado, priorizando los efectos 2D y rebajando la cantidad de fotogramas por segundo otorgándole a las historias cierta esencia artesana en su ejecución. Y es que sin su irrupción en la meca del cine, trabajos posteriores de otros estudios como Los tipos malos, Ninja Turtles: Caos Mutante o El Gato con Botas: El último deseo no tendrían ni por asomo esa estética que mezcla revolución tecnológica con esas líneas de sombreados tan marcadas y evitando en todo momento la perfección y detallismo extremo marcado por el estudio del flexo.

HBO tiene la película de Spider-Man favorita de Tom Holland

En Spider-Man: Un nuevo universo, la trama sigue a Miles Morales, un joven que acaba de llegar a un nuevo instituto abandonando la anterior vida de su barrio. Claro está, todo cambia cuando una araña radioactiva le pica, convirtiéndole en el hombre araña de su realidad. Por suerte, cuando Kingpin amenace con destruir cualquier multiverso conocido, Miles contará con toda una ristra de Spider-Man expertos de otras realidades que le ayudarán a salvar el mundo.

HBO no es la única que tiene la primera cinta animada de Spider-Man en su catálogo. Los suscriptores de Disney Plus y Movistar (ficción total) también tienen acceso directo a esta increíble aventura, cuyos esfuerzos artísticos la erigen, sin duda, como una obra maestra de su tiempo.

En una entrevista para Associated Press en 2023, Holland reveló que esta era «la mejor película de Spider-Man jamás hecha».

La secuela, titulada Spider-Man: Cruzando el Multiverso, está disponible en Prime Video, HBO Max y Movistar (ficción total). En 2027, las salas de cine serán testigo del estreno de Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, el cierre de la trilogía.

¿Cuándo se estrena la próxima película de Holland?

Dirigida por Destin Cretton (Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos), Spider-Man: Brand New Day se estrenará en la cartelera el próximo 31 de julio.

Entre los principales rumores, se habla de que esta entrega podría suponer la primera aparición oficial del personaje de Morales en el terreno del live action.