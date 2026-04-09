Tom Holland quiere que ‘Spider-Man: Brand New Day’ no sea tan seria: «Buscamos un poco de humor»

Existe un gran consenso sobre la idea de que Tom Holland es el mejor Spider-Man del cine. Porque si apartamos la nostalgia y, con la ventaja de haber llegado décadas después, el trabajo pionero de Sam Raimi y Tobey Maguire no consigue igualar ni a la firme trilogía dirigida por Jon Watts ni claro está, a la relevancia del personaje dentro de un UCM (Universo Cinematográfico de Marvel) por aquel entonces inexistente. Sin embargo, una de las principales críticas que siempre se le ha hecho a la versión del intérprete británico es la falta de humor y chistes, tan característicos del superhéroe dentro de las viñetas y que sí poseían las versiones de Maguire y posteriormente, la de Garfield. Aunque ahora, tal y como ha confirmado en una reciente entrevista el prometido de Zendaya, esto podría cambiar con la próxima cinta, Spider-Man: Brand New Day. La cual se encuentra realizando nuevas grabaciones para incluir algo de comicidad en la que hasta el momento parece la aventura más tétrica del amigo y vecino de Nueva York.

La cuarta película de Tom Holland como Spider-Man llegará a las salas de cine el 31 de julio. No obstante, el nominado al Goya acaba de revelar que en realidad, el rodaje no ha finalizado. ¿El motivo? Él, Sony Pictures y la casa de las ideas están intentando encontrar la fórmula para que el proyecto de Destin Cretton suavice un poco su tono lúgubre, vinculado a la transformación mutante que parece estar sufriendo Peter Parker. Desde luego y más allá del cambio del protagonista, el planteamiento de la historia incluyendo a villanos como Scorpion, Tombstone y la aparición del Castigador, nos llevan a pensar que esta será una entrega muy «callejera» y alejada de esa ligereza adolescente que poseían las anteriores entregas y que de alguna forma, Spider-Man: Sin camino a casa ya suprimió parcialmente.

Tras un salto temporal de cuatro años, el Parker de Holland vive completamente solo y aislado de los que fueron sus allegados y conocidos. Pues para resolver la amenaza del anterior largometraje, el héroe debe contrarrestar junto al Doctor Strange, un problemático hechizo cuya solución es hacer que nadie se acuerde de quién es. Sacrificándose para que por el camino, todos puedan salvarse.

Tom Holland quiere rebajar el tono de su Spider-Man

Hablando con el medio GQ, Tom Holland explicó cómo la producción se encontraba en un punto correctivo con algunos elementos de Spider-Man: Brand New Day. «Estamos encontrando algunas formas de añadir un poquito más de humor. Estamos incorporando una trama de villano de una manera nueva y algunas cosas realmente divertidas», explicaba el protagonista.

Eso sí, la estrella no quiso hacer sonar la alarma de un descontento con el resultado final que como siempre, invita a la controversia de los comentados reshoots («grabaciones parche»):

A Brand New Day starts now. Watch the official trailer for Spider-Man: Brand New Day – exclusively in theatres July 31.pic.twitter.com/ETHuQV7Lye — Spider-Man (@SpiderMan) March 18, 2026

«Puedo decir positivamente que las cosas que estamos haciendo, no las necesitamos…La película funciona y brilla tal como está. Sólo estamos añadiendo la guinda del pastel en ciertas áreas».

¿Quién más aparece en la cinta?

Aparte de Holland, el elenco recupera a la MJ de Zendaya, Jacob Batalon y su Ned y el Hulk/dr. Banner de Mark Ruffalo. También sabemos que Michael Mando será Scorpion, Marvin Jones III asumirá la piel de Tombstone y que Florence Pugh hará un breve cameo como Yelena Belova. Entre las principales novedades, Jon Bernthal debutará fílmicamente como el Castigador y Sadie Sink aparecerá en un papel todavía no revelado.

Spider-Man: Brand New Day se medirá de tú a tú en la taquilla con el otro gran estreno del verano: La odisea de Christopher Nolan (17 de julio). La cual por otra parte, contará con Holland en el papel de Telémaco, el hijo del protagonista.