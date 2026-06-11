La serie de terror gótico de 8 episodios de Netflix que Stephen King calificó como una obra maestra de 10/10

El terror está de moda y triunfa en plataformas de streaming como Netflix. La llegada a esta plataforma de streaming del director Mike Flanagan supuso un antes y un después para las ficciones de terror en Netflix. El director sorprendió a sus seguidores con las series La maldición de Hill House, La maldición de Bly Manor y Misa de medianoche, las cuales se convirtieron en un gran éxito de audiencia, en 2023 triunfó con La caída de la Casa Usher que es una adaptación del conocido cuento del escritor Edgar Allan Poe. Una miniserie de solo 8 episodios de una duración de aproximadamente una hora que ha impresionado nada más y nada menos que Stephen King que la ha definido como una serie «cautivadora» y «sumamente bien hecha». Una opinión que comparten muchos de los aficionados al terror de la plataforma Netflix. Cuenta la historia del director ejecutivo de una controvertida empresa farmacéutica cuyos hijos comienzan a morir de forma misteriosa y brutal.

La serie de terror La caída de la Casa Usher ha sido creada y dirigida por Mike Flanagan, el cual también ejerce de productor. Además de la compleja trama esta serie sorprende por su ambientación y la brillante interpretación de sus protagonistas entre los que se encuentran los actores Carla Gugino, Bruce Greenwood y Mary McDonnell. La caída de la casa Usher está basada en uno de los cuentos góticos de Edgar Allan Poe que se publicó en un periódico en 1839 y más tarde apareció en el recopilatorio de relatos del autor Tales de 1846. Una adaptación moderna de este cuento que ha sorprendido a todos los que la han visto en Netflix hasta el momento.

¿De qué trata la serie La caída de la Casa Usher?

Esta ficción de Flanagan cuenta la historia de la familia Usher, aunque se centra en la de los hermanos Roderick y Madeline. Estos dos hermanos van ascendiendo en la empresa farmacéutica familiar sin importarles pisar a nadie o meterse en negocios turbios. Todo cambia para Roderick cuando se tiene que enfrentar a una realidad terrible: sus hijos van muriendo de forma cruel y violenta.

Al mismo tiempo aparece Verna, una misteriosa mujer que puede estar relacionada con el pasado de los hermanos y con el declive de la familia. Con este personaje Flanagan hace un guiño al cuervo, un pájaro que anuncia la muerte, ya que el nombre del personaje es un anagrama de la palabra “raven”, que se traduce por cuervo y da título al octavo y último episodio de la serie.

Aunque la trama de la serie mantiene la esencia del cuento de Poe, se ha actualizado a una versión moderna en la que además de los traumas familiares aparecen otros elementos como el terror físico y psicológico al que se tienen que enfrentar sus protagonistas. Aunque hay momentos muy tensos en esta serie, Flanagan incluye en ocasiones algunos toques de humor negro que sorprenden mucho a los espectadores.

El reparto de esta compleja serie de suspense

Los protagonistas de esta serie son los actores Bruce Greenwood y Zach Gilford que interpretan el papel de Roderick Usher, el hermano gemelo de Madeline, en la juventud y la madurez, y las actrices Mary McDonnell y Willa Fitzgerald que dan vida a Madeline Usher también en sus dos etapas de su vida. También tiene un papel de peso la actriz Carla Gugino que da vida a la misteriosa Verna, una misteriosa desconocida que parece que está relacionada con las muertes violentas de los hijos de Rodrerik.

Además, en el reparto de esta serie de terror están los actores Henry Thomas como Frederick Usher, el hijo mayor de Roderick y su heredero, Kate Siegel como Camille L’Espanaye, una de las hijas ilegítimas de Roderick, Samantha Sloyan como Tamerlane Usher, la hija mayor de Roderick que quiere ser emprendedora, la cirujana T’Nia Miller como Victorine «Vic» LaFourcade, la mayor de los hijos ilegítimos de Roderick, Michael Trucco como Rufus Griswold, el exdirector ejecutivo de Fortunato, Katie Parker como Annabel Lee, la primera esposa de Roderick y Sauriyan Sapkota como Prospero «Perry Usher, el más joven de los hijos ilegítimos de Roderic. Además, destacan en esta serie Graham Verchere como Roderick Usher de adolescente y Lincoln Russo como este personaje de niño, Lulu Wilson como Madeline Usher de adolescente y Kate Whiddington de niña,

La serie La caída de la Casa Usher es una buena opción para los aficionados al cine terror que estén buscando una adaptación moderna de una obra de Poe o los que simplemente deseen ver una serie de calidad de este género. Una serie que te mantiene en tensión durante sus ocho episodios y que es perfecta para un maratón de terror y suspense de fin de semana.