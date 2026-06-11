El sombrero cowboy que dejó sin palabras al Papa León XIV en su visita a España: «Nunca imaginé algo así»

Hay objetos que trascienden su función. Un sombrero puede proteger del sol, completar un estilismo o convertirse en una declaración de intenciones. Pero, en ocasiones excepcionales, también puede transformarse en un símbolo de encuentro, identidad y emoción. Eso es precisamente lo que ocurrió durante la visita del Papa León XIV a España, cuando recibió una pieza única creada por la firma artesanal Why Hats. Detrás de este regalo se encuentran Genís Whylan y Anabel Blond, fundadores de la marca barcelonesa que ha conquistado a personalidades de todo el mundo con sus sombreros hechos a mano. Su filosofía es sencilla y poderosa: cada creación debe reflejar la personalidad de quien la lleva. No es casualidad que artistas como Johnny Depp hayan confiado en ellos para encontrar una pieza que hable por sí misma.

Cuando surgió la posibilidad de crear un sombrero para el Pontífice, Genís tuvo claro que no quería diseñar simplemente un accesorio. «Queríamos que el Papa León XIV tuviera una pieza única de Why Hats, diseñada exclusivamente para él. No queríamos crear simplemente un accesorio, sino una pieza con identidad, significado y una historia propia», explica.

El resultado fue una obra cargada de simbolismo. La base elegida fue una clásica silueta Cattleman, una de las formas más reconocibles del sombrero cowboy americano. Un guiño deliberado a los orígenes del Papa, nacido en Chicago, Illinois. Pero los detalles son los que convierten esta creación en algo verdaderamente especial.

«Incorporamos una cruz grabada en la parte frontal de la copa, inspirada en las mitras que suele lucir el Papa. Era una forma elegante y sutil de conectar la pieza con su dimensión espiritual», señala Genís. A ello se suma un detalle profundamente personal: un forro interior ilustrado con la Sagrada Familia de Barcelona, una manera de llevar un pedazo de la ciudad condal allá donde viaje el sombrero.

Si tuviera que definir la pieza en tres palabras, Genís no duda: «Fe, perseverancia y Barcelona». Tres conceptos que resumen tanto la trayectoria del Pontífice como la del propio creador. «La fe significa creer en uno mismo y seguir adelante incluso cuando parece imposible. Esa fe es la que me ha llevado a poder crear un sombrero para el Papa, algo que jamás habría imaginado hace unos años».

Entre los elementos más discretos del diseño se encuentra quizá uno de los más emotivos: una púa del grupo musical Siloé integrada en la cinta del sombrero. Un homenaje a los amigos que hicieron posible la conexión y que participaron en los actos celebrados en Madrid y Barcelona.

Aunque Genís no estuvo presente en el momento exacto de la entrega, la emoción sigue intacta. «Nunca me habría imaginado que un Papa pudiera llegar a sostener un sombrero de Why Hats entre sus manos. Más que un logro profesional, fue un momento muy especial porque representaba años de trabajo, esfuerzo y pasión». Según los testimonios, el cansancio del Pontífice desapareció al recibirlo, dejando ver una sonrisa espontánea.

Porque, como recuerda Genís, los sombreros cuentan historias. Son símbolos de identidad, pertenencia y expresión personal. Y este, nacido en Barcelona y entregado al líder de la Iglesia católica, representa mucho más que una pieza artesanal: es un puente entre culturas, tradiciones y personas. Un sombrero con fuego, color y alma que logró algo muy simple y muy humano: emocionar.