Sam Raimi habla de la posibilidad de realizar ‘Spider-Man 4’ con Tobey Maguire: «Quizás llegue el día»

En la actualidad, nombres como los hermanos Russo o James Gunn dominan la conversación cinematográfica autoral del mundo de los superhéroes. Pero si nos remontamos a los orígenes comerciales de la tipología como fenómeno de masas, aparece un director a la par, inusual y querido por los fanáticos. Por supuesto nos referimos a Sam Raimi, cineasta que después de haber dirigido tres largometrajes del hombre araña, ahora habla nuevamente de una hipotética Spider-Man 4 con tono esperanzador. ¿Volveremos a ver en algún momento una cinta del vecino y amigo de Nueva York con Tobey Maguire como protagonista? Mientras promocionaba Send help, su última película, Raimi ha expresado su deseo de volver a dirigir a Maguire en el papel de Peter Parker aunque ve muy difícil que Sony Pictures y Marvel den el visto bueno dado el complejo y abundante uso que le están dando a la propiedad intelectual en estos instantes.

En la actualidad existen dos adaptaciones futuras relacionadas con el personaje creado por Stan Lee y Steve Ditko. La primera es la también cuarta entrega del UCM (Universo Cinematográfico de Marvel) protagonizada por Tom Holland, Spider-Man: Brand New Day. La segunda en cambio es en clave animación con Spider-Man: Beyond the Spider-Verse. La finalización de la trilogía que se centra en la figura del nuevo héroe, encarnado en esta ocasión por el joven Miles Morales. Por eso y con lo hiperconectado que se encuentra en estos momentos el mundo superheroico, resulta complicado pensar que Sam Raimi vaya a poder abrir una tercera vía, recuperando la historia de un maduro Maguire en una Spider-Man 4 que sería claramente un arco crepuscular para el personaje.

Sam Raimi, esperanzado con ‘Spider-Man 4’

Tras el éxito de Spider-Man: No way home, se ha hablado mucho de volver a ver a Maguire y a Andrew Garfield recuperando de nuevo las versiones de sus héroes. Porque recordemos que en la mencionada película, ambos actores volvieron a ponerse el traje arácnido para ayudar a Tom Holland en su desastre multiversal. No way home recaudó más de 1.900 millones de dólares en un complejo momento de pospandemia, siendo actualmente el tercer largometraje que más dinero ha recaudado en la casa de las ideas.

Sin embargo y a pesar de los múltiples rumores que ubican a Maguire en Brand New Day, lo cierto es que con la incorporación de perfiles como el de Jon Bernthal como el Castigador y Mark Ruffalo de nuevo en la piel de Hulk, todo parece indicar que en esta ocasión, la ambición del título no recorrerá diferentes multiversos. Por mucho que la aparición de Sadie Sink en un papel todavía por revelar, podría suponer un casting perfecto como Mayday Parker, la hija del superhéroe que estaría relacionada con Maguire y su compañera sentimental, la MJ de Kirsten Dunst.

Hablando con Associated Press, Raimi explicó las pocas posibilidades que le ve a una Spider-Man 4 dirigida por él:

“No creo que tenga sentido interrumpir esa gran y exitosa racha que están teniendo, sólo para permitirme hacer otra película de Spider-Man. Pero me encantaría. Quizás llegue el día y me encantaría hacerlo”.

El realizador tiene muy buena relación con Kevin Feige y el resto de responsables del UCM, pues hace un par de años dirigió para ellos la estimable Doctor Strange y el multiverso de la locura. El pasado fin de semana, Raimi regresó al terror de serie B-su género por antonomasia-gracias a Send help, recibiendo el aplauso unánime de la crítica internacional.

¿Cuándo se estrena ‘Spider-Man: Brand new day’?

La nueva entrega de Spider-Man llegará a los cines el próximo verano. Concretamente, el 31 de julio. Es ahí cuando veremos si las diferentes subtramas de la cinta protagonizada por Holland, pueden derivar o dar alguna pista de un regreso de Maguire con Sam Raimi volviendo a sentarse en la silla de director para Spider-Man 4.