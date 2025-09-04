James Gunn confirma que habrá ‘Superman 2’: su título oficial es toda una declaración de intenciones

Teniendo en cuenta que su director es el máximo responsable del nuevo DCU (Detective Comics Universe), era de esperar que su secuela se anunciase tarde o temprano. Sin embargo, no esperábamos que James Gunn fuese a confirmar el seguimiento del nuevo hombre de acero, tan sólo dos meses después de su estreno: Superman II es una realidad. El cine de superhéroes este calendario estival no ha respondido con el nivel de taquilla que se esperaba, pero independientemente de este bajón dentro del subgénero, la cinta protagonizada por David Corenswet ha conquistado a la audiencia y sobre todo, ha sentado unas férreas bases de todo lo que está por llegar.

Como ya nos tiene acostumbrados, el propio Gunn fue quien dio la noticia a través de su cuenta de X. El guionista, director y showrunner no sólo confirmó el próximo rodaje de Superman II, sino que además le puso fecha de estreno y título oficial. El nombre que llevará la continuación será el de Superman: Man of Tomorrow y su proyección en salas aterrizará mucho antes de lo esperado. Concretamente, los fans y espectadores podrán volver a ver al héroe de la capa roja el 9 de julio de 2027. Aparte de la información proporcionada, en la publicación el responsable de la trilogía de Guardianes de la Galaxia compartió una imagen con un dibujo de Jim Lee. No obstante, en agosto el CEO de Warner Bros. Discovery, David Zaslav, ya había expresado que Gunn escribiría de nuevo la próxima aventura de Clark Kent. Pues el reboot estrenado el pasado 11 de julio, logró superar la barrera de los 600 millones de dólares, convirtiendose en un producto financiero positivo para la major y ofreciendo un futuro tan esperanzador como el símbolo que el protagonista lleva bordado en el pecho.

‘Superman II’ es una realidad

La idea, vistos los errores y el caos del pasado generado con el DCU de Zack Snyder, pasa por generar un cosmos de personajes y series mucho más coherente, luminoso y profundo.

Huyendo de la sobriedad y la seriedad de antaño y apostando por el amor hacia los cómics y el corazón de sus personajes, el futuro de Detective Cómics en el cine nos traerá antes Supergirl: Woman of Tomorrow, programada para estrenarse el 26 de junio de 2026, la serie Lanterns y The Batman: Parte 2, la cual compartirá mismo año de estreno con Superman 2, pero sin pertenecer al mismo ecosistema de producciones. Porque por más que los rumores apunten a un interés genuino del público por conectar los mundos de Corenswet y Robert Pattinson.

¿De qué trata ‘Man of Tomorrow’?

El cómic escrito por Alan Moore, enfrenta a Superman contra varios enemigos, liderados por Lex Luthor y Braniac. El enfrentamiento termina con una batalla en la Fortaleza de la Soledad, donde Superman decide sacrificar sus poderes y desaparecer, cerrando su etapa como superhéroe. Parece demasiado pronto para que Superman II se adhiera a ese camino, aunque por suerte, no tendremos que esperar demasiado para descubrirlo. Entre otras cosas porque las redes sociales de Gunn son como un libro abierto para los fans, generando un espacio en el que el cineasta va filtrando poco a poco información de sus proyectos.