Warner Bros acaba de perder estas grandes franquicias comerciales: una mala gestión que viene de lejos

En un periodo de la historia del cine donde los grandes estudios son más que nunca los dueños y señores del séptimo arte, Warner Bros no está respondiendo nada bien a su condición de major respetada dentro de Hollywood. En su momento, ya repasamos lo que en el 2022 había sido un annus horribilis para la compañía, pero es que desde entonces la cosa no ha ido ni mucho menos a mejor. ¿El último error? Perder la distribución de varias grandes franquicias comerciales tras hundir en la bancarrota a Village Roadshow. Pues tras la compra de esta por parte de Alcon Media Group, la marca que dirige David Zaslav ya no posee los derechos ni de Matrix, ni de Ocean’s, ni de Wonka, ni de Sherlock Holmes ni de Mad Max, entre otras.

La compra-efectuada por 417 millones de dólares-representa el punto final de una concatenación de errores que comenzaron en la pandemia. Con la crisis de un mercado de la exhibición ya de por sí debilitado, varios productoras y distribuidoras optaron por establecer una estrategia de estreno simultáneo en la cartelera y en el streaming. Y claro, esto fue un fracaso sideral que terminó por arruinar la recaudación en el box office de varios largometrajes. Disney por ejemplo, tuvo problemas legales con Scarlett Johansson a raíz del estreno paralelo de Viuda negra (2021) y pronto, reculó de dicha polémica política. Warner Bros. Discovery en cambio, prolongó su error con una buena cantidad de superproducciones hasta principios de 2022, arruinando los estrenos de El Escuadrón Suicida (2021), Animales fantásticos: Los secretos de Dumbledore (2022) y Matrix Resurrections (2021). Y precisamente esta última es la que ha provocado un efecto dominó hasta la adquisición de Village Roadshow.

Por el camino, Warner Bros perdió a Christopher Nolan, uno de los grandes cineastas valedores de la experiencia cinematográfica por este desapego de condiciones hacia la exhibición en el patio de butacas. Al mismo tiempo y sin acordarlo con Village Roadshow, el estreno simultáneo llevó a que la cinta terminó recaudando sólo 157 millones de dólares a nivel mundial, comenzando esta un largo litigio contra el estudio. Ahora, esa debilidad económica ha sido aprovechada por Alcon Media Group, haciéndose con unos derechos que le otorgarán simplemente en royalties de emisión en el streaming, unos 50 millones de dólares anuales, sin contar las futuras películas que puedan desarrollarse de dichas licencias.

¿Corre peligro la nueva película de Matrix?

La perdida de la IP es todavía más dañina para Warner Bros. Discovery., si tenemos en cuenta cómo la productora se encontraba desarrollando una nueva entrega de Matrix dirigida por Drew Goddard y un regreso de Brad Pitt y George Clooney a la saga Ocean’s. Las alarmas de los fans se han disparado y la compara lleva a que Warner debe llega a un acuerdo con Alcon, quien podría negociar con alguna otra distribuidora que quiera arrebatarle la exclusividad de unas licencias que en la actualidad todavía tienen un gran futuro económico por delante.

Todo parece indicar-salvo un nuevo lío de la marca-que el equipo ejecutivo de Zaslav terminará recuperando los derechos de exhibición de estas propiedades intelectuales, aunque quizás no de todas ellas. Warner y Alcon Media Group ya colaboraron en Blade Runner 2049 y en teoría, durante este verano tendrán que verse las caras para negocias un acuerdo.

Una torpeza más de Warner Bros

El estudio está conviviendo con errores gruesos y victorias puntuales en la cartelera, pero su mayor problema sigue siendo el agujero de 38.000 millones de dólares de endeudamiento. En lo económico por tanto, Warner Bros no está para especular, pues Amazon MGM Studios, Disney, Universal o incluso Netflix, podrían pescar dentro del impresionante catálogo de 108 títulos adquiridos.

Pero lo normal, quizás no casa con las nuevas y polémicas decisiones que toma el sello de Zaslav. Nolan se llevó Oppenheimer a Universal porque la compañía no quiso darle sus exigentes condiciones y a día de hoy, todavía se arrepienten de haberle dejado escapar y que su versión de La Odisea no vaya a ser un proyecto propiedad de la compañía que nos ha regalado tantas películas espectaculares.

A pesar de toda la controversia sobre sus polémicas decisiones como estudio, Warner Bros sigue teniendo un calendario de estrenos apasionante. Hace dos meses estrenó Los pecadores y en prácticamente dos semanas, resucitará el DCU con la Superman de James Gunn. La semana que viene tendremos en la gran pantalla su asociación con Apple al proyectar F1: La película. Tendremos que esperar para ver como evolucionan las negociaciones entre Warner Bros y Alcon Alcon Media Group.