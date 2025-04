Laurence Fishburne fue rechazado para ‘Matrix Resurrections’: «Ofrecí mis servicios y no respondieron bien»

En un Hollywood lleno de remakes, secuelas y reboots, la noticia de la llegada de una Matrix 4 en 2021 pilló a todo el mundo irónicamente por sorpresa. Un título cargado de misterio que llevaba por nombre Matrix Resurrections y del que no se sabía casi nada hasta su estreno, un evento simultáneo en época pandémica que llegó de igual forma a las salas de cine y a HBO Max en Estados Unidos. Y claro, por supuesto Keanu Reeves recuperaba su papel de Neo, y Carrie-Anne Moss el de Trinity. Sin embargo, hubo un nombre en clave de la trilogía original que no regresó en esta la ocasión y que supuso una noticia agria para los fans: Laurence Fishburne no repetiría como Morfeo. En su momento el actor no quiso darle demasiado bombo ante los medios, pero hace algunas horas en una reciente entrevista ha revelado cómo en realidad fue rechazado para volver al icónico papel.

Por suerte, no creemos que Fisburne se lamente demasiado de no haber participado en Resurrections. El nominado al Oscar por Tina (1993) se ausentó en una producción que sólo dirigió Lana Wachowski y que salió de cines antes de tiempo. ¿La razón? Bueno, pues porque nos encontramos antes uno de los más grandes fracasos comerciales del siglo XXI dentro de la industria audiovisual. La producción de Warner Bros tuvo un presupuesto de 190 millones de dólares, de los que la major únicamente pudo recuperar 156 millones en el box office internacional. Resultado derivado del anteriormente mencionado estreno simultáneo y de unas críticas nefastas por parte de la prensa especializada. Aunque a su favor debemos mencionar que en un modelo de negocio basado en el fan service y en reciclar constantemente las narrativas sin aportar nada nuevo, al menos este seguimiento terminó siendo una secuela paródica de cómo se comporta la industria frente a las IP comerciales. Pero lo que hoy nos sorprende más son las declaraciones de un Laurence Fishburne que, más que haber rechazado el papel por el guion, hoy hemos sabido por sus propias palabras que el rechazado fue él.

Laurence Fishburne fue rechazado

Cuando se anunció el casting con el regreso de Reeves y Moss, muchos esperaron que en algún punto, se anunciase la incorporación del actor que tuvo su primer papel relevante en la Apocalypse Now (1979) de Francis Ford Coppola. No obstante y a pesar de que Jada Pinkett Smith (Niobe) y Lambert Wilson (Merovingio) también volvieron a sus roles, el personaje de Morfeo lo interpretaría en esta ocasión Yahya Abdul-Mateen II.

Una versión diferente del que fuese el maestro y guía espiritual del protagonista y sin duda, un perfil clave en la historia tanto por su relevancia en la trama como por el carisma que el actor le impregno al carácter de este creyente mesiánico. En su última charla con los medios, Fishburne ha querido dejar claro que su ausencia no tuvo nada que ver con una decisión propia.

«Ofrecí mis servicios a la cuarta entrega de Matrix, y no respondieron bien. No es que no dijera ‘me gustaría ofrecer mis servicios’. Lo hice», le señalaba el intérprete a The View. Después, añadió que «por alguna razón», su participación en la secuela «no se concretó».

¿Regresará el Morfeo original?

Matrix Resurrections fue un desastre, pero eso no quiere decir que Warner vaya a dejar de apostar por la licencia. De hecho, ya existe un proyecto en plena preproducción de Matrix 5, con unos fans que vuelven a preguntarse si Laurence Fishburne en esta ocasión, volverá a ponerse en la piel de Morfeo. Una duda que ni siquiera el propio actor terminó de aclarar cuando le preguntaron por el tema: «Dependería de las circunstancias. Depende de quiénes participaron y de lo bien escrito que esté el guion».

La quinta película de Matrix, todavía sin título oficial, estará dirigida, escrita y producida por Drew Goddard. El cineasta responsable de La Cabaña en el bosque y de Malos tiempos en El Royale, aparte de haber estado nominado al mejor guion adaptado en los Oscar de 2016 por Marte. Por el momento se desconoce el reparto y la fecha de estreno que tendrá Matrix 5.

Mientras tanto, Fishburne ha participado en las dos últimas películas de la saga John Wick y en la polémica Megalópolis (2024).