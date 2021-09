The Matrix Resurrections traerá de vuelta el universo con el que las hermanas Wachowski asombraron a los espectadores de todo el mundo en 1999. Una de las incógnitas que rodean a este regreso es la vuelta “resucitada” de sus dos protagonistas Neo y Trinity, ya que ambos aparentemente fallecían en el cierre de la trilogía titulado Matrix Revolutions. Todavía no conocemos la justificación de cómo explicará la directora Lana Wachowski la reaparición de los dos héroes, lo que sí que es seguro es que resucitarlos le ha ayudado a superar un duelo muy personal.

En el tráiler que pudimos ver la semana pasada, ambos personajes aparecían sin saber nada de su pasado (como ni conocerse entre ellos, pero la historia e idea de que volviesen le llegó a Lana Wachowski en un momento de dolor. La directora acababa de perder a sus dos padres y a un importante amigo. Así lo contaba en una clase magistral sobre escritura de guiones en el Festival Internacional de Literatura de Berlín:

“Mi papá murió, luego este amigo murió, luego mi mamá murió. Realmente no sabía cómo procesar ese tipo de dolor. No lo había experimentado tan de cerca…Sabes que sus vidas va a terminar y, sin embargo, fue todavía muy difícil. Mi cerebro siempre se ha relacionado muy bien con mi imaginación y una noche, estaba llorando y no podía dormir, y mi cerebro explotó toda esta historia. No podía tener mi mamá ni a mi papá, pero de repente tuve a Neo y Trinity, posiblemente los dos personajes más importantes de mi vida. Inmediatamente fue reconfortante tener a estos dos personajes vivos de nuevo, y es súper simple. Puedes mirarlo y decir: ‘Está bien, estas dos personas mueren y está bien, traer a estas dos personas y esto es lo que hace el arte y eso es lo que hacen las historias, nos reconfortan”.

Todavía no sabemos el alcance de la historia de Matrix Resurrections, de hecho ni siquiera sabemos si son los auténticos Neo y Matrix que conocemos. Sin embargo, no habrá que esperar tampoco mucho, ya que a finales de años, el 22 de diciembre llegará a los cines de todo el mundo y de forma simultánea en el streaming de HBO Max.