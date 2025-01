¿Will Smith en la nueva película de ‘Matrix’? El actor comparte un extraño mensaje en sus redes sociales

En las últimas horas, una enigmática publicación en las redes sociales de Will Smith ha dejado a medio internet con la boca abierta. El ganador del Oscar por El método Williams lanzó un post en su cuenta de Instagram donde a través de un vídeo, podía leerse un texto al más puro estilo de los mensajes que Neo (Keanu Reeves) recibía al comienzo de la película original estrenada en 1999. Smith logró el pasado 2024 en cierto modo, recuperar su prestigio comercial con el éxito taquillero de Bad Boys: Ride or Die, por lo que tras su escandalosa agresión a Chris Rock en la 94ª edición de los Oscar, no parecía extraño que la figura del de Filadelfia volviese a ser un reclamo para el nuevo proyecto que Drew Goddard prepara sobre la propiedad intelectual de Warner Bros Pictures. Pero, ¿qué hay de verdad en el críptico vídeo compartido por el actor?

El contenido del mensaje, el cual aparece poco a poco, como si alguien lo estuviese redactando, dice lo siguiente: «En 1997, los Wachowski le ofrecieron a Will Smith el papel de neo en Matrix. Smith lo rechazó. Escogió Wild Wild West, creyendo que era una película más adecuada para él en ese momento. Pero la pregunta sigue siendo…¿Cómo habría sido Matrix con Will Smith como Neo? Despierta, Will…Matrix te tiene a ti…», concluye el vídeo. Ante tal información, publicada en una fuente oficial, lo que cabría pensar es que la estrella de blockbusters como Independence Day o Soy leyenda tiene «muy atada» su incorporación a la franquicia de ciencia ficción que revolucionó Hollywood a finales del pasado siglo. Sin embargo y sin todavía saber cuáles son las intenciones del intérprete, parece que Smith no estará en la continuación/reboot dirigido por Goddard.

Will Smith pudo ser Neo

La no participación de Will Smith en Matrix es uno de los «cómo habría sido» más comentados del séptimo arte. Sobre todo, porque en su momento el actor prefirió participar en el western steampunk de Barry Sonnefeld. La crítica no sólo alabó el trabajo de las Wachowski por encima de Wild Wild West (ganadora de cinco premios Razzie). Además, Matrix recaudó 463 millones de dólares en todo el mundo, mientras que la denostada colaboración de Smith con Kevin Kline tuvo severas pérdidas económicas.El papel protagonista de Neo finalmente cayó en manos de Reeves, quien ocupó el rol del elegido en las dos siguientes entregas; Matrix Reloaded y Matrix Revolutions.

En 2021, Lana Wachowski nos trajo Matrix Resurrections, una cuarta entrega que funcionaba casi como una parodia autorreferencial que criticaba en cierta medida, las mecánicas de creación de contenidos dentro de la industria. A pesar de la simpatía generada por esta especie de recuela, Resurrections fue un fracaso absoluto. Cosa que no ha evitado un reinicio por parte de la compañía liderada por David Zaslav.

Ahora, desde THR acaban de comunicar que Smith no estará involucrado en la quinta película de la IP. Donde sí estará es en la continuación de Soy leyenda, compartiendo pantalla con Michael B. Jordan.

¿Qué sabemos de ‘Matrix 5’?

La todavía sin título oficial e hipotética Matrix 5 se anunció por primera vez el año pasado y será, el primer proyecto en la gran pantalla de la saga que no esté dirigida por ninguna de las hermanas Wachowski. Aunque Lana sí que estará involucrada en el desarrollo de la historia ocupando la función de productora ejecutiva. «No es una exageración decir que las películas de Matrix cambiaron tanto el cine como vida. El exquisito arte de Lana y Lily (Wachowski) me inspira a diario y estoy más que agradecido por la oportunidad de contar historias en su mundo», contaba Goddard en el comunicado del anuncio de la colaboración.

Por el momento, los detalles del casting, la trama o el regreso de alguna de las estrellas permanece en secreto. El cineasta norteamericano es el responsable de la dirección de la cabaña en el bosque y Malos tiempos en El Royale. En 2016 estuvo nominado al Mejor guion adaptado por Marte. Del mismo modo y tras el agujero económico de su antecesora, se espera que Warner planee minimizar riesgos y financiar un proyecto por debajo de los 100 millones de dólares de presupuesto. No parece posible continuar una historia de por sí, ya enrevesada, por lo que lo más probable es que Goddard termine reescribiendo la leyenda de Sión, la Nebuchadnezzar y la resistencia de la humanidad contra las máquinas.