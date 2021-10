La esencia de un buen tráiler, en la industria actual del marketing que rodea a las películas busca generar más preguntas que responder las dudas de los fans. De este modo, las sinopsis oficiales ya no tienen la transparencia de antaño, buscando la sorpresa y aumentando el misterio sobre la producción del film. El ejemplo de esto lo hemos vivido recientemente con el lanzamiento del tráiler de Matrix Resurrections, película que continúa la guerra entre máquinas y hombres libres casi 20 años después. Las dudas sobre su trama se mantienen, sin embargo, uno de los puntos más comentados es la ausencia de Lawrence Fishbourne, quien parece haber sido “sustituido” por el actor Yahya Abdul-Mateen. Pero ¿es realmente una nueva versión de Morfeo?

En unas declaraciones recientes para Entertainment Weekly, el actor Abdul-Mateen no pudo revelar nada de la trama, no obstante sí que confirmó que este Morfeo no era el mismo que el de la trilogía original: “Esta es definitivamente una versión diferente del personaje”. La estrella de Aquaman y la serie de Watchmen dejó claro que su rol no iba a ser exactamente el mismo que de Fishbourne. “Interpreto a un personaje que definitivamente conoce la historia de Matrix (y) la historia de Morfeo. Este personaje está en un viaje de autodescubrimiento” señalaba Mateen, que matizaba sus palabras a través del contexto de la película diciendo que estos aspectos “tratan sobre el crecimiento” y la definición de su propio camino.

Parece que la nueva versión de Morfeo sabrá más que Neo, pero no estará exento de ese desconocimiento sobre ciertos aspectos de la identidad. “Lo que los espectadores llegarán a comprender es que hay muchas reglas en Matrix (…) La edad, la apariencia, las cosas que identificamos como reales, pueden ser manipulas en ese mundo. Matrix es donde todo es posible”, agregaba el actor. Después, bromeando sobre el asunto, aseguró que la película será un “viaje mental” para el público porque hoy en día todos estamos conectados.

Matrix Resurrections llegará a los cines el 22 de diciembre, un mes en el que también aterrizarán otros títulos esperados como Cazafantasmas: Más allá (3 de diciembre), Spider-man: Sin camino a casa (17 de diciembre) y West side History (22 de diciembre).