Por fin, después de muchas especulaciones sobre su casting y el lanzamiento de una web que nos ha dejado con el hype por las nubes, el tráiler de Matrix Resurrections está disponible. El esperado adelanto se ha publicado en el portal original que se creó para el estreno de la primera entrega, una utilización del medio online espectacular para levantar la expectación y el misterio alrededor de esta enigmática cuarta película que llegará a los cines el 22 de diciembre de este 2021.

20 años después de Matrix Revolutions se produce este “reseteo” cíclico que nos invita a pensar y elucubrar teorías acerca que pasó realmente en los acontecimientos del cierre de la trilogía. ¿Es el elegido un programa que genera una esperanza en los supervivientes? Está condenado Keanu Revees a ser un héroe cíclico condenado a sacrificarse y morir trágicamente.

En el tráiler de Matrix Resurrections podemos los nuevos poderes de Neo y todos los guiños de cualquier fan nostálgico de la franquicia. Las pastillas azules, el conejo de Alicia en el país de las maravillas, los saltos imposibles y los agentes encargados de terminar con los hombres y mujeres libres de lo que seguramente sea la nueva resistencia. Ni rastro de los teléfonos que servían para viajar del mundo real al digital programado por las máquinas, sino una especie de puertas y ventanas líquidas son las que ahora darán esa transición. Lo que es seguro es que Neo y Trinity estarán juntos para afrontar esta «resurrección».

Nuevos y viejos conocidos

El reparto trae de regreso a caras conocidas como al protagonista indiscutible Neo (Keanu Revees) y la pareja y compañera de tripulación Trinity (Carrie-Anne Moss), pero también la roles más secundarios como el de Niobe (Jada Pinkett Smith) y Merovingio (Lambert Wilson). Entre las novedades destacan el psicólogo interpretado por Neil Patrick Harris, Jessica Henwick, Christina Ricci y un Yahya Abdul-Mateen II que no sabemos si responde a una nueva versión de Morfeo. Lo que es seguro es que Lawrence Fishburne no repetirá el papel, pues el mismo ha asegurado que no fue invitado para retomar el papel.

La vuelta a Matrix se ha rodado entre la ciudad de San Francisco y Berlín de la mano de solo Lana Wachowski. Sin ningún problema aparente entre ambas, más que el puro cansancio, Lily Wachowski está ocupada con la serie Work In Progress.