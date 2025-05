Así va a cambiar Christopher Nolan el cine comercial con ‘La Odisea’: ¿la cinta más importante del 2026?

Por mucho que a menudo moleste a los cinéfilos puristas, Christopher Nolan es el cineasta comercial más relevante de las últimas dos décadas en Hollywood. Porque más allá de su idilio con la taquilla y la crítica especializada, su manera de entender la experiencia cinematográfica y su defensa de las salas frente al streaming marca, una paradigmática contracultura de las tendencias de muchos de sus compañeros de profesión que si que han terminado trabajando para las plataformas de streaming. Ahora con La Odisea, el realizador británico da un paso más allá filmando la primera película de la historia rodada al completo con cámaras IMAX de 70mm. Hito técnico, sensorial y narrativo que hará que el visionado en el patio de butacas sea todavía más increíble, en comparación a ver la adaptación de Homero en cualquier pantalla doméstica.

No es la primera vez en la que Nolan genera una tendencia sideral dentro de la industria. Su obsesión por crear superproducciones que den «un giro de tuerca» a los planteamientos manidos han terminado por crear toda una escuela de directores que han vuelto a poder apostar por el esteticismo y espectacularidad de las imágenes, aparte de generar efectos especiales generados por ordenador a partir de decorados y de efectos prácticos artesanales. Y por otro lado, también fue «culpa» suya el auge del cine de superhéroes derivado del éxito de su trilogía de El caballero oscuro. No obstante, su pasión por el IMAX que ya replican otros autores como Denis Villeneuve o el reciente logro de Los pecadores de Ryan Coogler, va a alcanzar el siguiente nivel a través de un compromiso brutal con la definición de la imagen. Una decisión que podría cambiar para siempre cómo entendemos los grandes blockbusters comerciales.

‘La Odisea’: una épica adaptación

Tras coronarse en la alfombra roja hace dos años con Oppenheimer (2023), Nolan parece ya sólo centrado en seguir cambiando el negocio comercial de una industria que cada vez palidece más la falta de espectadores y que únicamente parece obtener éxitos derivados de las propiedades intelectuales.

El IMAX, como ya hemos contado en más de una ocasión, es un formato de una increíble resolución que sólo puede disfrutarse en salas acomodadas para este. Con pantallas que van desde los 18 a los 24 metros, la película se proyecta de forma horizontal logrando mostrar una imagen más ancha que el propio ancho de la película. Sin embargo, el tamaño de estas cámaras, lo que pesa el metraje y el ruido demencialmente mecánico que provoca su grabación llevaban a que grabar por completo un largometraje con este sistema de grabación resultase una quimera o irónicamente, una odisea dentro de la propia La Odisea. Pero Sin embargo, desde IMAX han hecho todo lo posible por cumplir los deseos del director que puso de moda el sistema, hasta el punto de solucionar todos los problemas técnicos posibles que lo ayuden a filmar el que a todas luces será el proyecto más relevante del 2026.

Un rediseño tecnológico

En una noticia publicada por World of Reel dentro de un evento sucedido en el Festival de Cine de Cannes, el CEO de IMAX Richard Gelfond, explicó cómo la decisión de Nolan ha llevado a que la empresa tenga una nueva línea de cámaras que son un 30% más silenciosas y con una capacidad de procesamiento mejorada. Dicha gama es la que en estos momentos está utilizando en estos instantes el director para rodar La Odisea:

«Chris (Nolan) me llamó y me dijo ‘si puedes resolver los problemas, rodaremos el 100% de La Odisea en IMAX’. Y eso es lo que estamos haciendo. Nos obligó a replantarnos esa parte de nuestro negocio», recordaba Glenfond. Universal Pictures será la encargada (al igual que ocurrió con Oppenheimer) de distribuir la cinta, cuyo estreno está programado para el 17 de julio de 2026.

Un reparto estelar

Por si su rodaje en total formato IMAX no fuese un motivo suficiente para acudir en masa a las salas, La Odisea concentra en su casting el mejor reparto que nunca ha tenido Nolan en su equipo. Matt Damon dará vida a Ulises, mientras que el resto de personajes serán interpretados ni más ni menos que por Tom Holland (Spider-Man: Homecoming), Robert Pattinson (The Batman), Anne Hathaway (Los miserables), Zendaya (Dune), Charlize Theron (Monster), Lupita Nyong’o (12 años de esclavitud), Jon Bernthal (The Bear), Ben Safdie (Good Time), Elliot Page (Juno) y John Leguizamo (John Wick).