Las películas más taquilleras del verano: estos 5 títulos han brillado en la cartelera veraniega

Desde el éxito de Tiburón en 1975, el mercado de la exhibición encontró en la cartelera estival un punto de inflexión económico en el calendario de estrenos. El verano se convirtió en ese espacio donde Hollywood podía proyectar sus grandes blockbuster, atendiendo a la mayor capacidad de ocio y tiempo libre del público. En 2023 por ejemplo, tuvimos el llamado efecto “Barbenheimer” con la proyección el mismo fin de semana de Barbie y Oppenheimer, reuniendo un total de 2.421 millones de dólares para sus respectivos estudios en el box office internacional. Sin embargo y en la línea decreciente de lo que está suponiendo el abandono de las salas por parte de los espectadores, este caluroso ciclo estacional de 2025 hemos vivido otra buena prueba de la cada vez menor capacidad de la industria audiovisual para ejercer como reclamo de entretenimiento de la nueva generación de cinéfilos. Esto es algo palpable si repasamos las películas más taquilleras del presente verano, donde la suma de cuatro de los cinco filmes con más recaudación no supera lo cosechado por las cintas de la muñeca de Mattel y el biopic sobre el creador de la bomba atómica. De menos a más, estas historias son las que han logrado reunir a más gente en las salas en los meses de julio y agosto en todo el mundo:

Las 5 películas más taquilleras del verano

5-‘Los 4 Fantásticos: Primeros pasos’

Marvel no ha perdido dinero con el esperado reboot, pero todo el mundo sabe que con un presupuesto de 200 millones y la presencia de Pedro Pascal, las expectativas eran mucho mayores. Al menos en unas cifras próximas a los 700 u 800 millones de dólares de recaudación. Seguiremos viendo a los mismos superhéroes en Vengadores: Doomsday, producción donde la casa de las ideas y Disney no pueden permitirse un nuevo fallo.

Taquilla mundial: 506 millones de dólares

4- ‘F1: la película’

Era el equipo que trajo la triunfal Top Gun: Maverick a lo que había que añadir uno de los deportes más vistos del mundo y el protagonismo de una estrella de la talla de Brad Pitt. Desgraciadamente para Apple y Warner Bros, la costosa producción no terminó de cuajar entre el público, a pesar de funcionar como una experiencia cinematográfica espectacular de esas que tienen poco sentido fuera de la gran pantalla.

Taquilla mundial: 607 millones de dólares

3-‘Superman’

James Gunn ha esquivado las dudas del reinicio del nuevo DCU (Detective Comics Universe), pero ciertamente una licencia como la del hombre de acero merecía una respuesta todavía más positiva y un reclamo todavía más potente que sus números. Aun así, por lo menos el sello puede celebrar el haber vencido a su histórica rival directa.

Taquilla mundial: 608 millones de dólares

2-‘Cómo entrenar a tu dragón’

Lilo y Stitch ha sido el live action triunfal del año (1.032 millones de dólares), aunque al haberse estrenado el 23 de mayo, no podemos incluirla en esta lista de películas más taquilleras del verano. Un espacio donde la cinta de acción real de DreamWorks ha conseguido brillar y además, lograr la aceptación del público y de la crítica especializada.

Taquilla mundial: 628 millones de dólares

1-‘Jurassic World: El renacer’

A diferencia de las anteriores cintas, la secuela/reboot de los monstruos del jurásico no ha tenido un consenso generalizado por parte de los espectadores. No obstante, su espectacularidad y la presencia de Scarlett Johansson la han encumbrado como la reina de la películas más taquilleras del verano.

Taquilla mundial: 874 millones de dólares