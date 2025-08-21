‘Vengadores: Doomsday’ esconde secretos incluso a sus actores: «Hice toda la película en solitario»

Marvel siempre ha sido muy cuidadosa con todo lo que revela a la audiencia. De hecho, el estudio ha llegado a manipular tráilers y material promocional con tal de proteger las apariciones sorpresa o el rumbo narrativo de algunos de sus proyectos. Y aunque a veces se le han visto las costuras, como con la aparición de los tres Peter Parker de Spider-Man: Sin camino a casa, en la mayoría de ocasiones los rumores de internet han fallado con sus pronósticos más que una escopeta de feria. Pero la vehemencia de la casa de las ideas con el secretismo no sólo influye en los espectadores y marvelitas acérrimos. También afecta a algunos miembros del apartado actoral como Alan Cumming, el cual recientemente ha asegurado que la mayoría del tiempo, ni siquiera sabe con quién actúa en Vengadores: Doomsday.

Cumming es un intérprete británico con una larga experiencia en la pequeña y la gran pantalla, a pesar de que la mayoría de fans de los cómics sobre todo lo recuerdan de su paso por la saga de películas de X-Men, donde interpretó al mutante Rondador nocturno en la secuela. Ahora, el UCM planea recuperar a buena parte de los personajes de las películas producidas por la 20th Century Fox, desconociendo la motivación detrás de dicho recasting. La decisión parte seguramente del reclamo fandom (contentar a los fanáticos), pero todavía nos falta saber si tendrán una relevancia clave en la historia o si en cambio, servirán de carnaza para demostrar el poder de un Doctor Doom que como ya sabemos, estará encarnado por Robert Downey Junior. Eso sí, dichos superhéroes quizás puedan funcionar como unos aliados perfectos para Thor y compañía.

Alan Cumming está desconcertado

Más allá de su vuelta al cine de superhéroes, Cumming ha vuelto a recuperar cierta relevancia en el audiovisual gracias al reality The Traitors. Concurso de Peacock que cuenta con hasta cinco nominaciones a los premios Emmy.

Aún con todo, en una entrevista reciente le preguntaron por su desempeño en Vengadores: Doomsday y lejos de querer sonar misterioso para alimentar la rumorología en las redes, el actor explicó que en realidad no sabe muy bien qué sucede en las escenas que ha rodado:

“Hice toda la película en solitario. Mucha pantalla verde, reemplazo de rostros. Incluso les dieron nombres falsos a los personajes. No sé con quién estaba actuando la mitad del tiempo. Rompí internet al mencionar algo una vez, pero honestamente, puede que me haya equivocado”, le explicaba Cumming al portal Goldderby.

¿Quién aparece en ‘Vengadores: Doomsday’?

Aparte de Cumming como Rondador Nocturno y la vuelta de los hermanos Russo a la dirección, Vengadores: Doomsday hará un mix de personajes de distintos universos cinematográficos de Marvel. Desde Chris Hemsworth en la piel Thor y Sebastian Stan encarnando al Soldado de Invierno a los personajes clásicos de los X-Men como el profesor Charles Xavier de Patrick Stewart, el Magneto de Ian McKellen, la Mística de Rebecca Romijn y la versión de Cíclope a la que dio vida James Marsden.

Vengadores: Doomsday está programada para llegar a los cines el próximo 18 de diciembre de 2026.