Esta es la película que ha devuelto a Tobey Maguire su interés por la interpretación

Tobey Maguire se convirtió en una auténtica estrella a principios de los 2.000, por ser el rostro tras el primer Spider-Man del cine moderno. Combinando grandes producciones con dramas menores, este amigo de la infancia de Leonardo DiCaprio poco a poco fue renegando de encarnar a héroe y vecino de Nueva York, hasta el punto de detestar la fama y casi no participar en la tercera entrega (la peor de su saga). Paradójicamente, retomar su papel para Spider-Man: Sin camino a casa junto a Andrew Garfield y Tom Holland no sólo le reconcilio con el rol de Peter Parker, sino que supuso recuperar el interés por el cine.

En una reciente entrevista, el nominado al Oscar habló sobre cómo había sido interpretar al héroe de Marvel una vez más y la convivencia en el set con sus dos sucesores. Maguire no encarnaba su versión de Parker desde el 2007 en Spider-Man 3 y aunque se planteó una cuarta entrega, Sony Pictures canceló el proyecto. En 2012 se produjo un reboot protagonizado por Andrew Garfield que propició dos aventuras que no terminaron de cuajar con la audiencia. Sin embargo, la energía de Tom Holland y su incursión en el UCM (Universo Cinematográfico de Marvel) consiguieron recuperar el cariño de los fans y por el momento es todavía el Parker habitual de La casa de las ideas.

“Cuando me llamaron inicialmente…yo estaba como, ‘¡Por fin!’ Me siento agradecido: estuve realmente abierto, de inmediato, para venir a hacer esto (…) aparecer con gente talentosa y creativa y tocar juntos, es solo un sí”, le contaba Maguire al medio The Direct. En Sin camino a casa, el hombre araña original se asoció con las otras dos versiones posteriores de Garfield y Holland para vencer a los villanos de las tres películas y recomponer el lío que el más joven de los Peter Parker había causado junto al Doctor Strange:

“Trabajar con Andrew y Tom fue algo muy querido para mí, realmente fue especial, una experiencia muy rica en general. En cierto modo, revitalizó mi interés por la interpretación”, terminaba de explicar. Posteriormente, Tobey Maguire ha participado en la película Babylon y formará parte de la miniserie de Apple TV +, Un futuro desafiante, que se estrenó el pasado 17 de marzo de 2023.