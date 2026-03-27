Ni Hollywood se atreve a tanto: esto es lo que cuesta hacer un videojuego hoy en día y el GTA tiene la culpa

El desarrollo de videojuegos de alta gama o AAA, conocidos por sus grandes presupuestos y producción cinematográfica, ha alcanzado cifras históricas, según el periodista especializado en la industria, Jason Schreier. En declaraciones recientes, Schreier asegura que actualmente crear un juego AAA puede costar 300 millones de dólares o incluso más, una cifra que refleja la magnitud del esfuerzo económico que implica llevar estas superproducciones al mercado.

El experto destaca que estas cifras corresponden únicamente al proceso de desarrollo, sin incluir los costes de marketing, que en muchos casos pueden sumar decenas o incluso cientos de millones adicionales. Esto significa que los estudios deben invertir cantidades colosales solo para completar la creación del juego antes de pensar en su promoción o distribución.

Una de las consecuencias directas de estos elevados costes es que un juego AAA debe alcanzar cifras de ventas muy altas para resultar rentable. Según Schreier, un título que se venda a un precio aproximado de 70 euros y del cual la empresa reciba alrededor de 49 euros por unidad, necesita vender más de seis millones de copias solo para cubrir los costes de desarrollo. Esto no incluye gastos en publicidad ni descuentos posteriores, por lo que las cifras reales necesarias para generar beneficios pueden ser aún más elevadas.

Exact budgets of video-game productions can be tough to corroborate (more transparency from publishers would be nice!) but the numbers I’ve heard floating around AAA game dev these days are $300 million or more — sometimes much more! — which I think helps explain the current state of the industry — Jason Schreier (@jasonschreier.bsky.social) 25 de marzo de 2026, 21:38

¿Los juegos tienen la culpa?

El aumento del coste de los juegos AAA se explica por varios factores. En primer lugar, los títulos actuales son cada vez más complejos y ambiciosos: incluyen gráficos de alta fidelidad, mundos abiertos extensos, doblajes profesionales, cinemáticas elaboradas y una cantidad ingente de contenido jugable. Todo ello requiere equipos más grandes y especializados, lo que eleva el coste del personal y alarga los tiempos de producción.

Un ejemplo de ello es el esperadísimo GTA VI (Grand Theft Auto), que llegará el próximo 19 de noviembre, y cuyo precio de desarrollo ha costado entre mil y dos mil millones de dólares. Otros juegos que han influido en este fenómeno son Call of Duty o The Last of Us.

Además, el éxito comercial de estos títulos ha reforzado la idea de que los juegos AAA deben ofrecer experiencias masivas y detalladas, con contenido postlanzamiento, expansiones y soporte continuo, generando un efecto dominó en toda la industria. Los estudios, para no quedarse atrás, se han visto obligados a replicar estos estándares, incluso en sagas nuevas, lo que ha hecho que los presupuestos promedio de los videojuegos de alto nivel superen los 300 millones de dólares.