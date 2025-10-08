Desde el GTA VI hasta Resident Evil Requiem: estos son los videojuegos más esperados para 2026
Rockstar, Capcom, Microsoft y otras gigantes del sector afinan los últimos detalles de títulos que llevan años en desarrollo
Tras varios años de desarrollos prolongados, retrasos y reinvenciones, 2026 se perfila para ser un año lleno de sorpresas en el mundo de los videojuegos. Algunos de los títulos más ambiciosos de la industria, como el tan esperado Grand Theft Auto VI, finalmente tienen fecha en el calendario.
Rockstar, Capcom, Microsoft, Bandai Namco y otras gigantes del sector afinan los últimos detalles de títulos que llevan años en desarrollo, cada uno con la promesa de ofrecer mundos más vivos, historias más profundas y experiencias más inmersivas que nunca. Los avances en inteligencia artificial, renderizado en tiempo real y físicas adaptativas han abierto la puerta a una generación de videojuegos que no sólo se ven mejor, sino que se sienten distintos.
¿Cuáles son los más esperados?
Desde mundos abiertos de escala monumental hasta relatos cargados de emoción, lo que se avecina es una mezcla de innovación técnica y ambición artística sin precedentes. En este escenario, un grupo selecto de títulos ya ha capturado la atención de la comunidad gamer y promete dominar la conversación global en los próximos meses.
- GTA VI: la nueva entrega de Rockstar Games es una, sino la más esperada, por todos los amantes de los videojuegos. 12 años después del lanzamiento de GTA V, los jugadores van a poder ponerse en la piel de dos nuevos protagonistas, Jason y Lucía, en una ubicación que no pasa desapercibida para los más veteranos, Vice City, esta vez mucho más grande de lo que vimos en 2006. Ahora, esta ciudad será una de las muchas que habrá en el Estado de Leonida (Florida en la realidad). GTA VI saldrá el 26 de mayo de 2026.
- Marvel’s Wolverine (Lobezno): tras tres exitosas entregas del superhéroe más famoso del mundo, Spider-man, Insomniac Games y PlayStation tienen la mira puesta en colocar a otro de los grandes personajes de Marvel Cómics en el foco del mundo del videojuego. Tras varios retrasos y dudas sobre si saldría o no, Marvel’s Wolverine nos pondrá a controlar al mutante más importante de los X-Men en una aventura que promete estar repleta de acción y sangre. A pesar de su anuncio, aún no tiene fecha de salida.
- Resident Evil Requiem: Capcom vuelve a sus raíces de terror con Resident Evil: Requiem, un título que, según las primeras informaciones, combinará la atmósfera claustrofóbica de los primeros juegos con mecánicas modernas de supervivencia. La historia regresará a Raccoon City, presentando un nuevo protagonista y una narrativa centrada en las consecuencias humanas del bioterrorismo. La compañía japonesa planea utilizar su motor RE Engine en una versión revisada, prometiendo iluminación en tiempo real y expresiones faciales más realistas que nunca. Se estrenará el 27 de febrero de 2026.
- 007: Primera Luz: el estudio danés IO Interactive (responsable de la saga Hitman) prepara el esperado regreso de James Bond a los videojuegos. Primera Luz será una historia de origen del agente 007, centrada en sus primeros años en el MI6. Sin fecha concreta, el juego saldrá a mediados de 2026.
- LEGO Batman: El legado del Caballero Oscuro: en 2022 TT Games, desarrolladora de todos los juegos de LEGO, lanzó su última entrega hasta ahora, LEGO Star Wars: Skywalker Saga, un recopilatorio de todas las películas de la Guerra de las Galaxias. Ahora, la compañía hará algo similar con el murciélago de DC, agrupando todas sus películas en un sólo videojuego que saldrá, de igual manera, a mediados o finales de 2026.
- Pragmata: el misterioso proyecto Pragmata, que llevaba años en desarrollo y múltiples retrasos, finalmente tiene una ventana de lanzamiento para el próximo año. Ambientado en una Luna postapocalíptica, el juego explorará la relación entre un astronauta y una niña con poderes inexplicables. Capcom ha descrito el proyecto como una «experiencia narrativa filosófica» sobre la humanidad, la tecnología y la esperanza.
