Desde el GTA VI hasta Resident Evil Requiem: estos son los videojuegos más esperados para 2026

Tras varios años de desarrollos prolongados, retrasos y reinvenciones, 2026 se perfila para ser un año lleno de sorpresas en el mundo de los videojuegos. Algunos de los títulos más ambiciosos de la industria, como el tan esperado Grand Theft Auto VI, finalmente tienen fecha en el calendario.

Rockstar, Capcom, Microsoft, Bandai Namco y otras gigantes del sector afinan los últimos detalles de títulos que llevan años en desarrollo, cada uno con la promesa de ofrecer mundos más vivos, historias más profundas y experiencias más inmersivas que nunca. Los avances en inteligencia artificial, renderizado en tiempo real y físicas adaptativas han abierto la puerta a una generación de videojuegos que no sólo se ven mejor, sino que se sienten distintos.

¿Cuáles son los más esperados?

Desde mundos abiertos de escala monumental hasta relatos cargados de emoción, lo que se avecina es una mezcla de innovación técnica y ambición artística sin precedentes. En este escenario, un grupo selecto de títulos ya ha capturado la atención de la comunidad gamer y promete dominar la conversación global en los próximos meses.