Vinicius hace piña con una imagen poco habitual: medio Real Madrid jugando a la PlayStation

Vinicius ha compartido una imagen en la víspera de medirse al Villarreal en la que deja claro el buen rollo que hay entre los jóvenes del Real Madrid. El brasileño ha publicado en sus redes sociales una instantánea en la que aparecen varios jugadores jugando a la PlayStation, como son Brahim, Asencio, Valverde o Huijsen, además de Endrick y Mastantuono. «Mi equipo», dice el astro del conjunto blanco.

El jugador del Real Madrid hace, de este modo, una especie de conjura antes de uno de los primeros partidos trascendentales de verdad para los blancos este curso. Después de caer goleados en el derbi madrileño, el equipo necesita reencontrarse con la victoria en Liga para recuperar, aunque sea momentáneamente, el liderato de la competición.

No tienen un rival sencillo enfrente, puesto que el Villarreal visita el Bernabéu y lo hace como uno de los equipos más en forma de España. Los de Marcelino acuden en tercera posición y, también, con el objetivo de salir líderes en la noche del sábado. Por ello, todo lo que no sea ganar en casa a uno de los mejores equipos de lo que llevamos de competición desataría el runrún en el Bernabéu.

Xabi Alonso está ante su primer gran test de la temporada. El conjunto blanco consiguió resarcirse de la derrota en el derbi goleando en Almaty al Kairat, pero el triunfo en Champions no servirá de nada si no son capaces de volver a la senda del triunfo en el campeonato liguero. El del Villarreal es un encuentro que medirá a los blancos ante otro rival de nivel y que permitirá valorar si realmente han sido capaces de reaccionar después de lo sucedido ante el Atlético de Madrid.

Vinicius cierra filas antes del Villarreal

Antes de ese choque ante los de Marcelino, Vinicius ha querido publicar una fotografía en la que deja claro que en el vestuario hay unión y buen ambiente. En ella aparecen durante su estancia en Almaty, puesto que aparecen con la vestimenta del Real Madrid en Champions, siete de los jugadores del primer equipo pasando un buen rato en una de las habitaciones del hotel.

Vinicius se juntó con Valverde, Asencio, Huijsen, Endrick, Brahim y Mastantuono para jugar a la PlayStation en la noche previa al partido ante el Kairat. Un duelo en el que los blancos fueron un rodillo ante los kazajos. En el que era el estreno del conjunto asiático en Champions como locales, los madridistas pasaron por encima, con tres goles de Mbappé, a los que siguieron Brahim y Camavinga.

Para evitar especulaciones que hablen de que hay fracturas en el vestuario blanco, Vinicius ha colgado una foto en la que aparecen varios de los futbolistas bajo una leyenda, «mi equipo», acompañado de un corazón. Una instantánea que deja claro que el buen ambiente sigue reinando en Valdebebas, a pesar del doloroso resultado contra el Atlético de Madrid.