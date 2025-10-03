Xabi Alonso: «Ningún jugador, ni Valverde ni Rodrygo, me ha dicho que no quiere jugar en alguna posición»

Xabi Alonso compareció en rueda de prensa en la previa del Real Madrid-Villarreal, partido de la jornada 8 de Liga. El entrenador del equipo blanco aseguró que «ningún jugador» le ha dicho «nunca» que «no quiere jugar en alguna posición» en respuesta al asunto de Fede Valverde y la posibilidad de que pueda jugar en el lateral derecho.

«Mañana necesitamos dar un gran nivel, colectivamente, individualmente. Es el último antes del parón», comenzó Xabi. «Normalmente, son los jugadores los que nos transmiten la información. Siempre tenemos la puerta abierta a cualquier cuestión de los seleccionadores. Los preparadores físicos sí tienen más contacto. Intentamos tener una buena comunicación, hasta ahora no ha habido problema», comentó.

«Valverde está preparado para mañana. Sabemos Fede lo importante que es para el equipo. Después de los dos últimos partidos mañana queremos cerrar este bloque con una victoria, un buen partido y eso es lo que necesitamos», afirmó sobre el uruguayo, uno de los protagonistas de la semana por lo sucedido en Almaty.

«Tenemos la suerte de pasar mucho tiempo juntos y poder hablar mucho, corregir cosas. Tengo la sensación de que el equipo es lo más importante, todos lo van a ser y van a tener su momento. Hay que naturalizar que alguien no juegue. No es una situación nueva y hay que convivir y saber que va a volver a pasar», afirmó.

Xabi Alonso, Valverde y Rodrygo

«Primero, a mí ningún jugador, ni Fede, ni Rodrygo, me ha dicho nunca que no quiere jugar en alguna posición. Todos quieren jugar. Ningún jugador me ha dicho no quiero jugar en esa posición. Todos están en buena disposición y seré yo el que decida», sentenció Xabi Alonso.

«No tiene nada que ver. Tienes que gestionar, decidir muchas más cosas. Es menos exigente en cosas y más en otras», dijo sobre la comparación entre jugador y entrenador. «Como quiero que reaccionemos nosotros. No pido nada, tenemos que ser nosotros proactivos con nuestro juego y ganar el partido por supuesto», añadió.

Sobre si se ha cuestionado su autoridad, respondió: «Pasamos mucho tiempo juntos y tenemos esa cercanía de preparar los partidos, celebrar cuando hay victorias, que nos duela cuando hay derrotas. Eso nos hace estar muy unidos. Sabiendo lo que me toca, respetándonos».

«Después de la derrota estamos muy bajos y después de la victoria estamos muy altos. Cuanto mejor lo llevemos va a ser más importante», contestó sobre la derrota en el derbi contra el Atlético en el Metropolitano. «Intento darle más importancia a lo que tengo control y vivo, lo que pasa en el vestuario y lo que puedo cambiar. Lo de fuera vivo con ello, convivo bastante bien. Intento que me afecte poco o a veces nada», confesó.

«Siempre tiene que estar preparado porque puede pasar cualquier lesión o contingencia (Lunin). Andriy también demostró ser un gran portero. Hay que ver qué decisión tomamos. En diciembre tenemos la Copa, aunque ahora no haya podido jugar. Y lo está», aseguró.

Bellingham y la liberación de Tuchel

Acerca de Bellingham dijo que la liberación de Inglaterra «no» es un alivio: «Es la decisión, he hablado con Thomas Tuchel y ya se lo había comentado. Estoy convencido de que va a estar en la siguiente. Jude es un jugador fundamental por su calidad y es cuestión de tiempo que llegue a su mejor nivel».

«Endrick necesita muy poco para disparar. Hay mucha competencia en la posición y en las periféricas también», explicó sobre Endrick. Sobre si lee o escucha lo que se dice de él, Xabi Alonso respondió que «no mucho». «Pueden ser complementarios. Hay que ver cómo conectamos. Cómo llegar hasta Jude es muy importante. Ellos se irán encontrando, lo pueden hacer. Lo han hecho juntos y lo van a volver a hacer seguro», confirmó sobre la sociedad Bellingham-Arda Güler para finalizar.